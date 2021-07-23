فيضانات بلجيكا .. ارتفاع عدد القتلى إلى 37 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقال مركز مواجهة الأزمات البلجيكي، الذى ينسق عمليات الإنقاذ والإغاثة، إن خبراء الشرطة حددوا حتى الآن هويات 32 من القتلى.

وأضاف المركز البلجيكى أنه من بين 473 اعتبروا فى عداد المفقودين، هناك ستة لم يتم حتى الآن العثور عليهم.

وأوضح المركز فى بيان "توجد مؤشرات على احتمال أن يكون بعضهم على قيد الحياة، لكن من المؤسف أن هناك احتمالات قوية جدا بأن آخرين غيرهم سوف يُضافون إلى عداد القتلى".

وفى ألمانيا المجاورة أودت الفيضانات بحياة أكثر من 100 شخص، وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية حالة الكارثة العسكرية فى المناطق المنكوبة.