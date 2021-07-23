tawjihi.jo نتائج توجيهي الأردن 2021 وزارة التربية والتعليم تعلن موعد النتائج وتحدد ألية الاستعلام

نتائج توجيهي الأردن، من أهم الموضوعات البحثية خلال هذه الفترة من قبل الطلاب الذين أنهوا أمتحانات شهادة الثانوية العامة الأردنية 2021، ويترقبون إعلان النتائج لمعرفة درجاتهم، وكانت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية، قد عقدة أمتحانات التوجيهي لهذا العام في ظل إجراءات استثنائية بسبب تفشي فيروس كوفيد 19، ونجحت الوزارة في تحقيق الجو الأمن والصحي للطلاب وقت الامتحانات التي بدأت من يوم الخميس الموافق 24 من شهر يونيه 2021، وانتهت يوم الخميس 15 من شهر يولي الجاري، لعدد 207 ألف و283 طالب وطالبة مقسمين إلي 118606 طالب وطالبة نظاميين، وعدد 88677 من طلبة الدراسات الخاصة، وفيما يلي موعد إعلان النتائج وطريقة أستخراجها إلكترونياً.

رابط نتائج توجيهي الأردن 2021

أعلن السيد وزير التربية والتعليم الأردني / محمد أبوقديس، أن الوزارة تعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والتدقيق لنتائج الثانوية العامة الأردنية، في مدة أقصاها 4 أسابيع من أخر يوم للامتحانات لكي يتم إعلان النتائج مباشراً عبر الموقع الرسمي للنتيجة وفيما يلي طريقة وألية استخراج النتائج إلكترونياً.

ألية أستخراج نتائج توجيهي الأردن

متابعينا الأعزاء معرفة النتيجة سوف يكون إلكترونياً، لتجنب الذهاب إلي مقار المدارس تجنباً للإصابة بعدو كورونا، يمكنكم الاستعلام الإلكتروني عن النتائج بإتباع الخطوات البسيطة التالية.

الدخول على الموقع الإلكتروني tawjihi.jo .

. سوف ينقل الطالب إلي صفحة التسجيل لكتابة بياناته.

يقوم الطالب بتسجيل رقم جلوسه ورقم الهوية.

الضغط على أيقونة عرض النتائج لتظهر تفاصيل النتيجة.

نتائج توجيهي الأردن

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية أحمد المساعفة، أن العينات العشوائية التي تم رصدها من التصحيح تظهر أرتفاع نسب النجاح بين الطلاب في أغلب المواد، وهو ما يعطي مؤشر إيجابي عن النتيجة النهائية للشهادة الثانوية العامة هذا العام، الذي شهد ظروف صعبة نتيجة الوباء العالمي الذي يضرب العال منذ سنتين.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

تعمل وزارة التربية الأردنية في الحد من ظاهرة الغش في الامتحانات، وغلظت العقوبات على الطلاب الذين يمارسون هذا الفعل الخاطئ، والذي يصل لحرمان الطالب من الامتحانات لمدة عامين كاملين، بعد أن تمكنت الوزارة من ضبط 272 طالب وطالبة، أثناء الغش في أمتحان التوجيهي هذا العام بواسطة الهواتف النقالة.