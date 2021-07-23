اليمن: الانتقالى الجنوبى يرفض عقد اجتماعات الحكومة والبرلمان فى سيئون

جدة - نرمين السيد - صعد المجلس الانتقالى الجنوبى خلافاته مع الحكومة الشرعية اليمنية، أمس الخميس، مجددًا رفضه لعقد أى اجتماعات للحكومة الشرعية ومجلس البرلمان فى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، شرقى البلاد.





وفى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قال القيادى فى المجلس أحمد بن بريك: "اذهبوا للجحيم أنتم وشرعيتكم.. لا لعقد أى اجتماعات لمجلس النواب أو الحكومة.. النصر للجنوب وللمجلس الانتقالى". كما هدد بن بريك باستخدام العنف لمنع عقد أى اجتماعات للبرلمان والحكومة فى مدينة سيئون الخاضعة لسيطرة الشرعية. وكان اجتماع ضم هيئة رئاسة البرلمان أقر فى مايو الماضى بانعقاد جلسات البرلمان بعد إجازة عيد الاضحى، فيما رفض الانتقالى عقد أى اجتماعات لرئاسة البرلمان حينها، مطالبًا برحيل القوات الحكومية من وادى حضرموت.

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