مدير الـ CIA : معظم شعرى شاب خلال خدمتى فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال بيرنز البالغ 65 عاما من عمره، فى حديث لإذاعة "NPR" الخميس، ردا على سؤال حول ما إذا انخفض عدد "الهجمات الإلكترونية المنفذة من أراضى روسيا" بعد القمة الأمريكية الروسية يوم 16 يونيو فى جنيف: "حسب خبرتى فى التعامل مع (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، ومعظم شعرى شاب خلال خدمتى فى روسيا والتعامل معها فى عهد بوتين، فإنه لا يخجل من السيطرة على الأشياء التى تحدث فى أراضيه أو منها".

وأضاف بيرنز الذى تولى منصب السفير الأمريكى لدى روسيا خلال الفترة من 2005 حتى 2008، أنه يجب انتظار وقت معين "قبل التوصل إلى استنتاجات بشأن مدى انخفاض عدد الهجمات الإلكترونية من روسيا".

وسبق أن كذبت السلطات الروسية مرارا الاتهامات الموجهة إليها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بالوقوف وراء هجمات سيبرانية عليها.

وأعلن بوتين عقب قمته مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنهما توصلا إلى اتفاق لبدء المشاورات حول قضية الهجمات السيبرانية.