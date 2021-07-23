الرئيس الصينى يزور التبت لأول مرة منذ توليه منصبه

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، توجه الرئيس الصينى إلى مدينة نينغتشى جوًا، يوم الأربعاء الماضى، واستقل قطارًا إلى لاسا عاصمة التبت فى اليوم التالى، حيث زار عددًا من الأماكن، منها ساحة قصر بوتالا، المقر التقليدى للزعيم الروحى للبوذيين فى التبت، الدالاى لاما، الموجود حاليا فى المنفى، والذى تصفه بكين بالانفصالى الخطير.
وتتمتع التبت الواقعة على حدود الصين مع الهند، بأهمية استراتيجية حاسمة بالنسبة لبكين، حيث شهدت الحدود أخطر اشتباك منذ عقود على حدودهما المتنازع عليها فى جبال الهيمالايا العام الماضى، وسقط قتلى من الجانبين.
وكانت آخر زيارة قام بها الرئيس شى للتبت فى عام 2011، عندما كان نائبًا للرئيس، وأرسلت بكين قوات إلى التبت فى عام 1950، لتحريرها رسميًا، ومازالت تحتفظ بوجود أمنى كثيف هناك خشية عودة الاضطرابات.
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