وزارة التربية والتعليم.. رابط نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن 2021 حسب الاسم و رقم الجلوس

نستعرض لكم عبر ثقفني، رابط نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2021، حيث يبحث عشرات الآلاف من الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة عن الموعد المقرر لإعلان نتائج التوجيهي 2021 في الأردن، وفي تصريحات لوزير التربية والتعليم محمد أو قديس، أكد بأن انتهاء أعمال تصحيح ورصد درجات امتحانات الثانوية العامة سيكون خلال 4 أسابيع وسيتم إعلان نتائج التوجيهي عبر المواقع الرسمية التابع لوزارة التربية والتعليم، ويبحث العديد من الطلاب عن رابط الموقع من أجل الاستعلام عن النتائج فور إعلان الوزارة عنها.

تقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة في كافة المحافظات والمدن الأردنية نحو207 ألف و283 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد الطلاب النظاميين المتقديمن نحو 118 ألف و606 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد طلاب الدراسات الخاصة 88 ألف و677 طالب وطالبة، وتسائل العديد من طلاب الثانوية عن الموقع الذي سيتم نشر نتائج التوجيهي عليه، وأعلنت الوزارة عن الرابط المخصص للتعرف على النتائج، حيث يمكن للطالب الدخول إلى رابط الموقع التالي من هنا، ومن ثم ادخال البيانات الخاصة به والحصول على النتيجة بعد أن تعلن نتائج التوجيهي رسميا.

شارك عشرات الآلاف من الطلاب في أداء امتحانات الثانوية العامة، وسط إجراءات مشددة حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة للحد من تفشى الوباء العالمي المستجد، واتخذت وزارة التربية والتعليم الأردنية جميع التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية التي تضمن سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، وكان عدد من الطلاب قد اشتكوا من صعوبة الامتحانات وأنها قد جاءت في مستوى أعلى من مستوى الطالب، كما اشتكى طلاب الصف الثالث الثانوي الفرع العلمي من صعوبة امتحان الفيزياء، ووفقا لتوقعات مراقبون في الامتحانات من المتوقع أن تشهد أعمال التصحيح مراعاة للطلاب بعد أن تلقوا الكثير من الشكاوى من صعوبة الامتحانات.

الخطوة الأولى ينتقل الطالب إلى رابط موقع نتائج التوجيهي التكميلي. الخطوة الثانية يقوم الطالب بكتابة الرقم الوطني واسم الطالب رباعي. الخطوة الثالثة النقر على كلمة اظهار أو عرض النتيجية وسيتمكن الطالب من معرفة النتيجة فور إعلانها.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن 2021