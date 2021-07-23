رابط التسجيلات الجامعية 2021 mesrs.dz وزارة التعليم العالي تحدد مواعيد التسجيل وإعلان النتائج

رابط التسجيلات الجامعية 2021، لجملة شهادة البكالوريا 2021 من الموضوعات التي بدأ البحث عنها بداية من اليوم الجمعة الموافق 2021/07/23، بعد أن أعلنت نتائج البكالوريا أمس الخميس، بدأ على الفوز الطلاب الناجحين في البحث عن نسب القبول في الجامعات ومقارنتها بنسب ودرجاتهم في البكالوريا، لتحديد الكليات التي تتناسب مع مجموعهم، وكانت وزارة التعليم العالي في الجزائر قد أعلنت عن رابط التسجيل الرسمي، وعن المواعيد التي سيتم فتح التسجيل أمام الطلاب لكتابة الرغبات، وكذالك تأكيد تلك الرغبات قبل إعلان النسب النهائية لدخول الجامعات الجزائرية العام القادم، ومواعيد المقابلات الشخصة في الكليات التي يتطلب دخولها إجراء مقابلات.

رابط التسجيلات الجامعية 2021 الجزائر

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية حددت روابط التسجيل وهو الموقع الرسمي للوزارة، الذي سيفتح أبوابه أمام الطلاب عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشراً وبالتحديد يوم 2021/07/27 الجاري، وحددت الوزارة موقع أخر تابع لها وهو موقع orientation.es.dz يمكن للطلاب الدخول عليه، والتسجيل من خلاله وفق المواعيد المحددة من قبل الوزارة وهي كما يلي.

البيان الموعد بداية التسجيلات الأولية من يوم 27 حتى يوم 29 يوليو الجاري تأكيد التسجيلات الأولية تبدأ يوم 30 يوليو حتى يوم 31 يوليو معالجة الرغبات المسجلة من الأول من أغسطس، حتى يوم 8 من نفس الشهر موعد إعلان نتائج التسجيلات مساء أخر يوم لمعالجة الرغبات يوم 8 أغسطس القادم

رابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية mesrs.dz. رابط orientation.es.dz.

رزنامة التسجيلات الجامعية 2021رابط التسجيلات الجامعية 2021 لخريجي الباكوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بدأ الوزارة على الفور بعد الإعلان الرسمي عن نتائج البكالوريا الجزائرية دورة جوان 2021، في دراسة وتحليل النتائج لبلورة النتيجة إلي نسب رياضية، وتحليل عدد الجامعات الموجودة وقدرتها الاستيعابية من الطلاب لتحديد نسب القبول لكل كلية، بناءً على نتائج هذه الدراسة حتى تقوم بتحديد الحدود الدنيا للتسجيل بكل كلية، كي يتمكن الطلاب من كتابة الرغبات بناءً على تلك النسب.

شهادة البكالوريا كشف النقاط الأصلي. شهادة التوجيه تطبع من موقع التسجيلات الجامعية. عدد 2 صورة شمسية حديثة للطالب مقاس 4*6. تسديد قيمة الدفع عن طريق البطاقة الذهبية عبر الإنترنت بقيمة 200 دج.

المستندات المطلوب تحضيرها للتسجيلات الجامعيةروزنامة التسجيلات الجامعية الجزائرية

تسعى وزارة التعليم العالي إلي وضع رزنامة للتسجيل تكون واضحة أمام الطلاب الناجحين في شهادة البكالوريا، وتكون محددة المواعيد والتوقيتات، لكي يتم العمل من خلالها في التقديم للكليات الجزائرية بسهولة ويسر إلكترونياً، دون الحاجة إلي الذهاب إلي مقار الجامعات الجزائرية للتسجيل.