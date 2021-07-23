رابط التسجيلات الجامعية 2021 الجزائر التعليم العالي روزنامة التسجيل لحاملي البكالوريا mesrs.dz

رابط التسجيلات الجامعية بالجزائر 2021-2022، من أكثر الموضوعات وأهمها بحثاً خلال الساعات الأخيرة في الجزائر، فقد بدأ البحث عن روزنامة التسجيلات الجامعية والرابط المخصص للتسجيل للدخول للجامعة، بعد إعلان نتائج البكالوريا الجزائر 2021 بنسبة نجاح وصلت 61.17%، حيث ينتظر آلاف الطلبة الناجحين في الباك الجزائرية الحصول على شهادات النجاح والاطلاع على معدلات النجاح لمختلف المواد، حتي يتمكنوا من التقديم في المرحلة الجامعية التي هي حلم كل طالب بالمرحلة الثانوية، وخلال الأيام القادمة سيتم فتح التسجيل الإلكتروني لتسجيل الرغبات لحاملي شهادة البكالوريا 2021، وسنعرض عليكم فيما يلي تفاصيل الموضوع والرابط الإلكتروني المخصص للتسجيلات الجامعية بالجزائر.موقع التسجيلات الجامعية 2021 الجزائر
- الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي الجزائرية “mesrs.dz“.
- اختيار بوابة حاملي شهادة البكالوريا.
- الضغط على التسجيلات.
- اختيار بكالوريا 2021.
- أو الدخول عبر orientation-esi.dz.
- الاطلاع على الدليل.
|المرحلة الأولي البدء في التسجيلات الأولية
|خلال الفترة من 27 إلي 29 جويلية 2021
|الثانية تأكيد التسجيلات عبر الخط
|من الفترة 30 حتي 31 جويلية 2021
|الثالثة إعلان نتائج التوجيهات
|تكون متوافرة عبر الخط مساء يوم 8 أغسطس 2021
|المرحلة الرابعة المقابلات الخاصة للمرشحين للمدارس العليا للأساتذة
|خلال الفترة من 9 حتي 15 أغسطس 2021
|الخامسة معالجة الحالات الخاصة
|من 11 حتي 19 سبتمبر 2021
يجب على الطلاب الذين قاموا بإدخال رغباتهم خلال التسجيلات الأولية للجامعات الجزائرية 2021، القيام بتأكيد التسجيلات النهائية إلكترونياً من خلال “progres.mesrs.dz“، وذلك خلال الفترة من 4 حتي 9 سبتمبر 2021، وبعد التعرف على توجيه الطالب وإذا كان من المعنيين بالإيواء في حي الجامعة، يجب تقديم طلب للإقامة على نفس الرابط المخصص لتأكيد التسجيلات النهائية، وذلك خلال الفترة من 9 حتي 16 أغسطس 2021.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية
تحتل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر مكانة كبيرة لدي المواطنين، فهي المختصة بالعملية التعليمية خلال المرحلة الجامعية وكذالك مرحلة الماجستير والدكتوراه، وتهتم الوزارة بتوفير أحدث وسائل التعليم الجامعي والتواصل مع الطلاب لرفع مستوي التعليم خلال هذه المرحلة، وتقوم الوزارة بفتح التسجيل الإلكتروني للحاصلين على شهادة البكالوريا للدخول للجامعات الجزائرية، لضمان توزيع كل طالب على الجامعة والكلية حسب المعدل الحاصل عليه في الباك.
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رابط التسجيلات الجامعية بالجزائر 2021-2022، من أكثر الموضوعات وأهمها بحثاً خلال الساعات الأخيرة في الجزائر، فقد بدأ البحث عن روزنامة التسجيلات الجامعية والرابط المخصص للتسجيل للدخول للجامعة، بعد إعلان نتائج البكالوريا الجزائر 2021 بنسبة نجاح وصلت 61.17%، حيث ينتظر آلاف الطلبة الناجحين في الباك الجزائرية الحصول على شهادات النجاح والاطلاع على معدلات النجاح لمختلف المواد، حتي يتمكنوا من التقديم في المرحلة الجامعية التي هي حلم كل طالب بالمرحلة الثانوية، وخلال الأيام القادمة سيتم فتح التسجيل الإلكتروني لتسجيل الرغبات لحاملي شهادة البكالوريا 2021، وسنعرض عليكم فيما يلي تفاصيل الموضوع والرابط الإلكتروني المخصص للتسجيلات الجامعية بالجزائر.موقع التسجيلات الجامعية 2021 الجزائر
- الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي الجزائرية “mesrs.dz“.
- اختيار بوابة حاملي شهادة البكالوريا.
- الضغط على التسجيلات.
- اختيار بكالوريا 2021.
- أو الدخول عبر orientation-esi.dz.
- الاطلاع على الدليل.
|المرحلة الأولي البدء في التسجيلات الأولية
|خلال الفترة من 27 إلي 29 جويلية 2021
|الثانية تأكيد التسجيلات عبر الخط
|من الفترة 30 حتي 31 جويلية 2021
|الثالثة إعلان نتائج التوجيهات
|تكون متوافرة عبر الخط مساء يوم 8 أغسطس 2021
|المرحلة الرابعة المقابلات الخاصة للمرشحين للمدارس العليا للأساتذة
|خلال الفترة من 9 حتي 15 أغسطس 2021
|الخامسة معالجة الحالات الخاصة
|من 11 حتي 19 سبتمبر 2021
يجب على الطلاب الذين قاموا بإدخال رغباتهم خلال التسجيلات الأولية للجامعات الجزائرية 2021، القيام بتأكيد التسجيلات النهائية إلكترونياً من خلال “progres.mesrs.dz“، وذلك خلال الفترة من 4 حتي 9 سبتمبر 2021، وبعد التعرف على توجيه الطالب وإذا كان من المعنيين بالإيواء في حي الجامعة، يجب تقديم طلب للإقامة على نفس الرابط المخصص لتأكيد التسجيلات النهائية، وذلك خلال الفترة من 9 حتي 16 أغسطس 2021.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية
تحتل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر مكانة كبيرة لدي المواطنين، فهي المختصة بالعملية التعليمية خلال المرحلة الجامعية وكذالك مرحلة الماجستير والدكتوراه، وتهتم الوزارة بتوفير أحدث وسائل التعليم الجامعي والتواصل مع الطلاب لرفع مستوي التعليم خلال هذه المرحلة، وتقوم الوزارة بفتح التسجيل الإلكتروني للحاصلين على شهادة البكالوريا للدخول للجامعات الجزائرية، لضمان توزيع كل طالب على الجامعة والكلية حسب المعدل الحاصل عليه في الباك.
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