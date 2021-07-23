فيديو.. خطأ فادح يودي بحياة شابة في قفزة "بنجي"

أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط فتاة من ارتفاع كبير، بعدما أساءت فهم الإرشادات الخاصة بالقفز بالحبال، أو ما يعرف باسم "بنجي".

وظهرت يسينيا موراليس، البالغة من العمر 25 عاما، وهي تقفز من جسر في كولومبيا، يبلغ ارتفاعه 40 مترا، دون أن تكون مربوطة بالحبال.

وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن موراليس، قفزت من الجسر بعد سماعها لإشارة موجهة لصديقها.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن الفتاة لم تكن تربط الحبل في كاحليها عندما سمعت المشرف على القفز يوجه تعليماته لصديقها الذي كان متقدما عنها في الطابور.

واعتقدت موراليس بأن عليها أن تقفز خلف صديقها مباشرة، ولكنها لم تكن مربوطة بالحبال، بل كانت تضع الحزام في خصرها فقط، الأمر الذي تسبب بوفاتها بعد ارتطامها بالأرض.