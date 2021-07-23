طالبان: لا سلام فى أفغانستان دون رحيل الرئيس

جدة - نرمين السيد - اشترطت حركة طالبان المتطرفة فى أفغانستان، اليوم الجمعة، رحيل الرئيس الأفغانى أشرف غنى، لإجراء مفاوضات السلام.



جدة - نرمين السيد - اشترطت حركة طالبان المتطرفة فى أفغانستان، اليوم الجمعة، رحيل الرئيس الأفغانى أشرف غنى، لإجراء مفاوضات السلام. وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، قالت حركة طالبان إنها لا تريد احتكار السلطة، لكنهم يتمسكون برحيل الرئيس الأفغانى والتفاوض مع حكومة جديدة فى البلاد.

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