استمارة التقديم على قطع الاراضي 2021 لينك دخول منصة دارى العراقية وخطوات التسجيل الآن

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محمد سياف - ابو ظبي - استمارة التقديم على قطع الاراضي 2021 بالعراق ما يزال مفتوحاً أمام المواطنين الراغبين في التقديم على المنحة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بأحقية المواطنين في التقديم على منصة داري للحصول على قطعة أرض سكتية من الدولة في جميع محافظات العراق، وهدف المنحة هو مساعدة الشباب والفئات الخاصة وأبناء الشهداء على مواجهة الحياة وبناء مستقبل جديد، وهي مبادرة مقدمة من وزارة الإعمار والإسكان العراقية ويحق لجموع المواطنين بالعراق الدخول والتسجيل على موقع داري الإلكترونية والتي يتابعها رئيس مجلس الوزراء من خلال لجنة متخصصة لمتابعة عمليات التسجيل على البوابة الإلكترونية
قالت وزارة الإعمار والإسكان العراقية أنه يحق للمواطنين كافة التسجيل على بوابة داري الإلكترونية وتسجيل استمارة التقديم على قطع الاراضي 2021 على أن تكون المعلومات المسجلة على المنصة صحيحة وسليمة، وأنه يتعين على المواطنين مراجعة البيانات من خلال المستمسكات الثبوتية للتأكد منها قبل الضغط على إرسال، موضحة أن هناك شروط تم وضعها من قبل وزارة الإعمار والإسكان للتسجيل على dari iq وهي ألا يسجل المواطن على البوابة أكثر من مرة واحدة، وألا يضع معلومات مغلوطة.
استمارة التقديم على قطع الاراضي 2021
في الخطوات التالية توضيح لطريقة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لتوزيع قطع الأراضي 2021 على منصة داري وهي خطوات ليست بالصعوبة ولكن يجب الدقة في نقل البيانات من المستمسكات الوطنية.
- الدخول إلى موقع داري.
- الموافقة على شروط القبول التي تم وضعها عن طريق وزارة الإعمار والإسكان.
- تسجيل الرقم الهاتف وتأكيده.
- إضافة البيانات والمعلومات.
- الضغط على إرسال.
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