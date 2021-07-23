انت الان تتابع تفاصيل خبر التربية النيابية العراقية ترسل موقفها بخصوص درجة الصف الثالث المتوسط 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت لجنة التربية النيابية عن رأيها في إلى وزارة التربية بشأن الدرجات النهائية عن الصف الثالث المتوسط بالعراق هذا العام اليوم الجمعة 23 من يوليو 2021/ تموز، رافعة التوصيات الخاصة بها في ضوء المستجدات والأوضاع الحالية بشأن انتشار فيروس كورونا في البلاد واتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

التربية البرلمانية تعلن رأيها من اعتماد درجة نصف السنة لمرحلة الصف الثالث المتوسط

قالت لجنة التربية النيابية اليوم أنه يجب احتساب درجة نصف السنة درجة نهائية للصف الثالث المتوسط هذا العام، على أن يتم احتسابها كدرجة نهائية بسبب الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وخوفاً على الطلاب من التجمعات

وقال قصي الياسري رئيس اللجنة في تصريحات صحفية له اليوم نقلتها وكالة الأنباء العراقية أن اللجنة ترى أن يتم اعتبار درجة نصف السنة لمرحلة الصف الثالث المتوسط هي الدرجة النهائية، على أن يتم تعليق الامتحان النهائي الذي كان من المفترض أن يتم عقده بسبب الأزمة الوبائية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن البلاد على أعتاب الدخول في الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا وهو أمراًَ لا يستهان به.