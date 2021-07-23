أولمبياد طوكيو 2020 ومنافسات اليوم الأول وأنباء عن إصابات بين اللاعبين بفيروس كورونا

أولمبياد طوكيو 2020 وبدء الفاعليات الرسمية اليوم الجمعة الموافق 23 من يوليو 2021 ميلادية، والتي تم إلغائها في العام الماضي نتيجة جائحة كورونا، وزيادة عدد الإصابات بشكل كبير، وبالرغم من تخوف اليابان من إقامة الأولمبياد إلا انه تقرر البدء في الفعاليات اليوم، أما عن مصر فتتشارك بأكبر بعثة في تاريخها بتواجد 134 لاعبًا ولاعبة في مختلف المسابقات الجماعية والفردية.

أولمبياد طوكيو 2020 القوس والسهم

يمكنك معرفة تردد قناة بين سبورت المفتوحة ، من أهم اللاعبين المشاركين في الأولمبياد، لاعب منتخب مصر للقوس والسهم يوسف طلبة والذي احتل المركز ال 56 في إطار الدورة الترتيبية في الأولمبياد، والتي تنطلق رسمياً اليوم الجمعة الموافق 23 من يوليو 2021 ميلادية، وتستمر حتي اليوم الثامن من شهر أغسطس المقبل، وفاجئ اللاعب يوسف طلبة الجميع، حيث لعب بهدوء وثقة وأداءً متميزاً رغم صغر سنه، ليصبح مع اللاعب 645 نقطة ي جولة الترتيب ، ويصبح منافساً مع صاحب المركز التاسع ” دنيس جانكين ” الكازخستاني في الدور التمهيدي ” دور ال 64″.

بينما حصلت أمل آدم لاعبة المنتخب المصري في لعبة القوس و السهم علي المركز63 ” قبل الأخير” حيث كانت اللاعبة في مواجهه صعبة مع بطلة كوريا كانج تشاي يونج والمصنفة كلاعبة ثانية علي العالم، صاحبة برونزية بطولة العالم الأخير في دور ال 64 لمنافسات الفردي للسيدات في طوكيو، ومن المقرر إقامة منافسات دور ال 64 بنظام الإقصاء، فجر يوم الثلاثاء المقبل، كما تم الإشارة إلي أن مصر لن تشارك في إطار منافسات الزوجي المختلط في الأولمبياد، بعد أن احتلت المركز الأخير في مجموع النقاط

أولمبياد 2020 في التجديف

تأهل لاعب التجديف المصري عبد الخالق البنا إلي الدور الربع نهائي بعد حصوله علي المركز الثالث في سباقات الدور التمهيدي،وذلك بعد أن حقق البنا زمن قدرة 7 دقائق و3 ثواني ، ليضمن صعوده إلي ربع النهائي بعيداً عن دور الترضي، ومن المعروف أن رياضة التجديف تكون بمشاركة 32 لاعبن يتم تقسيمهم عي 6 مجموعات وحقق عبد الخالق البنا المركز السادس بالترتيب العام بالدور التمهيدي، لكن في الدور الربع نهائي تكون المنافسة بين 24 لاعباً يتم تقسيمهم إلي أربع مجموعات، ومن المقرر إقامة منافسات الدور ربع نهائي في الساعة الثانية من فجر يوم الاثنين المقبل

تراجع غينيا عن الانسحاب من الأولمبياد

قد قررت غينيا في الفترة السابقة عن إلغاء مشاركاتها في الأولمبياد نسبب الخوف من جائحة فيروس كورونا إلا أنها قد أعلنت عن التراجع عن هذا القرار ، حيث قررت الحكومة الغينية السماح للاعبيها بالمغادرة إلي طوكيو بعد ضمان كافة الشروط الفنية و الصحية لهم فور صولهم إلي اليابان، وقد تم الإشارة إلا أن البعثة بها خمس لاعبين رياضيين من بينهم 3 سيدات.

أنباء عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة المنظمة للأولمبياد اليوم الجمعة عن تسجيل 17 إصابة جديدة من بينهم 3 إصابات في القرية الأولمبية، وقد أعلنت بعثة التشيك يوم الثلاثاء الماضي عن إصابة لاعبين من لاعبي كرة الشاطئ، ويذكر أن رئيس الوزراء الياباني أعلن عن فرض حالة الطوارئ للمرة الرابعة منذ بدء جائحة كورونا بداية من 12 يوليو وحتي 22 أغسطس المقبل.