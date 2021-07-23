مسلح يسرق سيارة إسعاف ويكتشف "مفاجأة" بداخلها

قالت شرطة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، إن مسلحا سرق سيارة إسعاف في وقت مبكر من يوم الجمعة، بينما كان مريض ورجل إطفاء بداخلها.

وذكرت الشرطة في سلسلة تغريدات، أن المشتبه به متهم بإخراج سيارة الإسعاف من الطريق، ثم أجبر رجل إطفاء خلف عجلة القيادة على الخروج من المركبة تحت تهديد السلاح، وتركه على جانب الطريق.

وكان مريض ورجل إطفاء آخر في مؤخرة السيارة، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وأوضحت السلطات أنها استخدمت نظام تحديد المواقع العالمي لتعقب سيارة الإسعاف، حيث تم اعتقال المسلح دون وقوع أي أضرار.