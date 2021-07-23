رئيس فنزويلا يبدى استعداده لإجراء مفاوضات مع المعارضة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال الرئيس الفنزويلى فى تصريحات عبر التلفزيون الوطنى: "نحن مستعدون للذهاب إلى المكسيك.. مستعدون للجلوس مع جدول أعمال واقعى وهادف وفنزويلى أصيل لمعالجة المواضيع التى يجب معالجتها، للتوصل إلى اتفاقات جزئية على السلام والسيادة ومن أجل رفع العقوبات الإجرامية المفروضة على فنزويلا".
وكان الرئيس الفنزويلى أبدى استعداده فى مناسبات أخرى للتحاور مع المعارضة التى يتزعمها خوان جوايدو، ولا تعترف بمادورو رئيسًا، معتبرةً أن إعادة انتخابه عام 2018 اتسمت بعمليات تزوير.
وقاطعت المعارضة الانتخابات التى فاز فيها مادورو عام 2018، ولم يعترف بها المجتمع الدولى، وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على كراكاس فى محاولة للتخلص من حكم مادورو، الذى يتهم الولايات المتحدة بشكل منتظم بمحاولة زعزعة استقرار بلده.
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