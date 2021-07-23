وزير خارجية روسيا: لن تنجر إلى سباق تسلح

جدة - نرمين السيد - وفى ندوة عبر الإنترنت على موقع حزب "روسيا الموحدة"، تحدث لافروف عن السياسة الخارجية لروسيا، قائلاً: " لن نأخذ فى الاعتبار أى تهديدات أو إنذارات، الى أننا سنقاومها بحزم، ولكن بتعزيز سيادتنا، لن ننزلق الى العزلة الذاتية أو المواجهة، كما ولن ننجر الى سباق تسلح جديد مكلف".
وأضاف الوزير: "هناك القليل من الأصوات التى تنادى بتحقيق السلام مع الغرب بالشروط التى يقدمونها، وبعد ذلك سيكون كل شىء على مايرام".
وعلق على هذه الدعوات، قائلاً: "أنا مقتنع، وليس مجرد قناعة فحسب، بل لدينا بالفعل تجربة الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضى، بأن أى تنازلات أحادية الجانب من جانبنا ستعتبر ضعفًا".
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