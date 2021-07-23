الحكومة الأفغانية تنفى سيطرة طالبان على غالبية الحدود

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، فواد أمان: "إنها دعاية لا أساس لها"، وذلك بعد يوم على إعلان الحركة المتمردة الذى لم يكن ممكنًا تأكيده من مصادر مستقلة.

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