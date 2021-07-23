علاج لتشققات الجسم واخفاء التشققات نهائيا بعلاج طبيعي

يعاني الكثير من النساء من تشققات الجسم التي تحدث لهم وخصتا السيدات المتزوجة التي تحدث لهم تشققات بالجسم بعد الولادة، والتي يظنون أن ليس لها علاجاً فلا داعي للقلق، يمكن لجميع السيدات التخلص من تشققات الموجودة بالجسم من خلال بعض الكريمات العلاجية الصحية كما يمكن أيضا التخلص من تشققات الجسم ببعض الوصفات الطبيعية المتوفرة بالمنزل، وسوف نوضح لكم اهم الطرق التي يمكنكم من خلال التخلص من التشققات الموجودة بالجسم وما علاجها.

طريقة لعلاج تشققات الجسم

تتوفر الكثير من الكريمات العلاجية لحل مشكلة تشققات الجسم التي يعاني منها الكثير، مثل كريم Tretinoin الذي يعمل علي حل مشكلة التجاعيد المتواجدة بالوجه التي تظهر مع تقدم العمر يعالج مشكلة علاج التمدد الجديدة لانه يحتوي علي مادة الريتينويد، وأيضا يوجد كريم سنتيلا اسياتيكا الذي يحتوي علي مجموعة من الزيوت الطبيعية التي تعزز خلايا الجسم من خلال الكولاجين لأنسجة الجسم، ومن علاجات تشققات الجسم ايضا الليزر الذي يساهم في علاجات التشققات ولاكن لا يقوم بإزالتها بالكامل.

طرق طبيعية لعلاج التشققات بالجسم

المكونات:

سكر.

زيت جوز الهند أو زيت اللوز.

عصير الليمون.

كمية من رمل البحر.

يستخدم السكر لعلاج تشققات الجسم من خلال مزج كوب من السكر مع ربع كوب من زيت جوز الهند الطبيعي أو زيت اللوز مع إضافة كمية من رمل البحر وعصير الليمون ومزج المكونات معا بشكل كامل حتي يتجانسو، ثم يتم فرك الجسم بالمزيج لمدة عشر دقائق ويتم استخدام المزج مرتين أو ثلاثة كل أسبوعا للحصول علي نتائج ظاهرة.

هلام الالوفير:

يستخدم هلام الالوفير لتخفيف تشققات الجم فقد يساعد علي علاج التشققات من خلال استخدام هلام الالوفير من النبات يوميا علي الجسم بعد الاستحمام حتي تحصلي علي نتائج سريعة.

يوجد بعض الكريمات والجل ومستحضرات الترطيب فقد تستخدم في ترطيب البشرة وينصح بستخدامها لعلاج التشققات بالجسمم عندما تكون التشققات الموجودة باللون الاحمر او البنفسجي، كما يمكن استخدام المستحضرات الخافية للعيوب متوفرة في جميع الصيدليات وتعد مناسبة لاخفاء التشققات بالجسم وينصح باستخدامها بصفة مستمرة.