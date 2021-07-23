طريقة التسجيل في برنامج ساعد والشروط والمستندات المطلوبة 1443 ، جاء الفكر لإطلاق برنامج ساعد من قبل الحكومة السعودية لمساعدة الشباب الباحثين عن عمل في العثور على الوظيفة المناسبة حسب المؤهلات والقدرات التي يتمتعون بها وبما يتماشى مع مؤهلاتهم الأكاديمية والشهادة التي حصلوا عليها. أصبح الاستخدام الإلكتروني هو الشيء السائد خلال تلك الفترة في المملكة ، خاصة بعد التحول الرقمي للعديد من الخدمات. وبعد ذلك تم إطلاق العديد من البرامج والمنصات الإلكترونية المهمة التي تساعد على تسهيل الوصول إلى الخدمات وإتمام المعاملات المختلفة. برنامج ساعد هو أحد تلك الابتكارات التي تدعمها الحكومة بهدف تسهيل الوصول إلى العمل وتوفير العديد من الفرص للشباب.

يمكن التسجيل في برنامج ساعد باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى هي الدخول مباشرة في التسجيل لبرنامج ساعد

ثم في الخطوة التالية انقر فوق علامة التبويب “تسجيل جديد”.

ثم يقوم النظام بتوجيهك إلى صفحة البيانات الشخصية المطلوبة للتسجيل.

تتضمن هذه البيانات “رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والجنس ورمز التحقق المكون من 5 أرقام”.

ثم يتم استكمال باقي البيانات والنقر على أيقونة (متابعة). في الخطوة التالية ، يتم إدخال معلومات الاتصال الخاصة بمقدم الطلب ، والتي تتضمن العنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

تتم أيضًا كتابة البيانات التعليمية لمقدم الطلب مثل “تاريخ التخرج والشهادة”.

ثم يتم إرفاق نسخة من شهادة التأهيل.

تتطلب الخطوة التالية إجابة الأسئلة المتعلقة بمهارات الكمبيوتر واللغة الإنجليزية.

يتم أيضًا ملء البيانات المتعلقة بالخبرة إذا كانت متوفرة.

ثم يتم إدخال الدورات التدريبية. يمكنك بعد ذلك النقر فوق أيقونة حفظ.

بمجرد النقر فوق حفظ ، ستكون قد سجلت بنجاح في برنامج ساعد لمساعدة الباحثين عن عمل.

يمكن للمشترك الوصول إلى البرنامج عن طريق تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.

يتطلب التسجيل في برنامج ساعد استيفاء مجموعة من الشروط وهي:

لا يجوز قبول مقدم الطلب إذا كان موظفًا.

لا يتم قبول من حُكم عليهم بعقوبة قانونية أو بالسجن.

يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية.

كما أنه يعتبر من أهم شروط التسجيل للحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في الشهادات الأخرى.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عامًا.

يشترط في مقدم الطلب للتسجيل في البرنامج أن يكون حسن المظهر ، وكذلك اللياقة البدنية والصحة.

يتطلب التسجيل والحصول على وظيفة كمساعد عدم فصل مقدم الطلب من خدمة الدولة.

يجب أن يكون لدى المتقدم ما يكفي لإعداد وتنفيذ واجبات الوظيفة.