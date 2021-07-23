بنجلاديش تعيد فرض إغلاق كورونا لمدة أسبوعين

جدة - نرمين السيد - أعادت بنجلاديش، اليوم الجمعة، فرض إغلاق بسبب فيروس كورونا لأسبوعين آخرين، للحد من موجة من الإصابات والوفيات جراء مرض كورونا، الذى يسببه الفيروس بعد تخفيف استمر تسعة أيام سمح للمسلمين بالاحتفال بعيد الأضحى.





وأكدت مصادر شرطية أنه "لن يُسمح بتواجد أى شخص فى الأماكن الخارجية إلا للضرورة"، بينما عاد أفراد وكالات إنفاذ القانون والقوات العسكرية إلى الشوارع للحيلولة دون تنقل الشعب. وأشار إشعار الحكومة البنغالية إلى أن موجة القيود مستمرة حتى الخامس من أغسطس المقبل، غير أن الكثير منهم عادوا فى حافلات وعبارات مزدحمة. فيما أعرب خبراء الصحة العامة عن مخاوف من حدوث تداعيات لذلك، حيث سجلت بنجلاديش متوسط إصابات بنحو 11 ألف وأكثر من مئتين وفاة، فى اليوم الأسبوع الماضى.

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