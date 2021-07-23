السعودية موعد بداية الدوام في جميع القطاعات السعودية  بعد عيد الأضحى

ماذا بعد اجازة عيد الأضحى طبقا موعد بداية الدوام الموارد البشرية ، فإنه بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 1442هـ، وذلك بمشيئة الله، سوف تكون يوم الأحد القادم الموافق 16 من شهر ذي الحجة 1442 هـ، الموافق 25 يوليو 2021م، كما تم إعلانه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، وذلك في كافة القطاعات السعودية، وذلك بالقطاع الحكومي، وأيضا القطاع الخاص، وكذلك القطاع الغير ربحي، والتي تم تحديد انتهائه وفقا لقانون العمل بالمملكة العربية السعودية، وكذلك من ضمن شروط وضوابط عودة موظفين المملكة العربية السعودية للدوام، والتي قد تم الإعلان عنها من قبل وزارة الموارد البشرية، ومن ضمن تلك الضوابط والشروط التحصين الكامل وفق المتبع بالمملكة ، وذلك للسماح للموظفين بدخول المباني الحكومية، ومباشرة أعمالهم، وكذلك مداومه الحرص علي الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، و اتخاذ التدابير الوقائية.

وكما أعلنت وزارة الموارد البشرية في تحديدها لموعد اجازة عيد الأضحى المبارك 1442هـ، فإن تلك الاجازة والتي بدأت في المملكة العربية السعودية كما أشير سلفا ، من يوم الخميس 5 من شهر ذي الحجة 1442 هـ، الموافق 15 من شهر يوليو لعام 2021م، كما انها اعلنت عن موعد انتهائها والتي سوف تنتهي بانتهاء أيام التشريق، وهذه الايام خاصة بعيد الأضحى 1442هـ، والتي قد بدأت من ثاني أيام العيد، و استمرت لمدة ثلاث أيام، والتي يقوم فيها ضيوف الرحمن برمي الجمرات، وهو أحد أهم مناسك الحج بروزا .

كما ذكر سلفا ، أنه قد أعلنت في وقت سابق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، ، عن شروط وضوابط عودة موظفين المملكة العربية السعودية للدوام وكذلك مباشرة اعمالهم ؛ كما شددت علي إلزامية التحصين بلقاح كورونا وفق المتبع بالمملكة ، حيث سوف يتم من بداية شهر أغسطس القادم، إيقاف و منع اللذين لم يتحصنوا بلقاح كورونا ، وايضا الحاصلين على جرعة واحدة فقط من اللقاح، وذلك من دخولهم مقرات العمل او مباشرة اي عمل ، وذلك بكافة القطاعات بالمملكة العربية السعودية، وكذلك المنع من دخول الأماكن العامة، وقد تم اتخاذ هذا القرار الرسمي، من قبل القائمين عن شؤون المملكة، وذلك بعد التأكد من وزارة الصحة بالمملكة، أنه قد تم تطعيم وتحصين معظم مواطني المملكة، والمقيمين على أراضيها.

وبذلك نكون عرضنا على حضراتكم عبر موقع ثقفني عن موعد بداية الدوام وكذلك التشديد على الزامية التحصين والحرص على أخذ لقاحات كورونا حرصا من حظر الدخول إلى كافة القطاعات بالمملكة العربية السعودية نتمنى ان نكون قد وفقنا في عرضها على حضراتكم .