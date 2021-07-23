الدفعة 45 من حساب المواطن وموعد الصرف بالتقويمين الهجري والميلادي

الدفعة 45 من حساب المواطن وموعد الصرف، حيث أنه من المقرر سابقاً أن يكون موعد صرف الدفعة 45 من حساب المواطن لشهر أغسطس 2021- محرم 1443، سيكون في اليوم العاشر من الشهر الميلادي الموافق 2 من محرم من العام الهجري الجديد، وذلك للإعلان المسبق من قبل البرنامج منذ إطلاقه في المرة الأولى عام 2017، أن الصرف لدفعات حساب المواطن سيكون بشكل ثابت في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي للمستفيدين المكتملة طلباتهم طبقاً لشروط الأهلية التي وضعها القائمون على البرنامج، لكن قد يتأخر موعد الصرف للدفعة 45 إذا ما صادف هذا اليوم موعداً لعطلة رسمية.

الدفعة 45 من حساب المواطن وموعد الصرف 10 أغسطس وتحديث البيانات

حيث إنه وبعد أيام قليلة من الآن سيتم صرف الدفعة التالية، من برنامج الدعم حساب المواطن، والمستحقة في 10 أغسطس القادم. وهو أيضا كما نعلم جميعاً أحد برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية السعودية ، وذلك لخدمة مواطني المملكة. وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تقديم إعانات شهرية تجعلهم قادرين على مجابهة التحديات الاقتصادية الناجمة. عن الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وذلك عن طريق استهداف الفئة الأكثر احتياجاً لكي يصل الدعم إلى مستحقيه.

تحديث بيانات المستفيدين المكتملة طلباتهم

يبحث الكثير من المواطنين في هذه الآونة عن كيفية تحديث البيانات الخاصة ببرنامج الحماية الاجتماعية، ونذكرها فيما يلي.

تسجيل الدخول على الحساب الشخصي بك على موقع حساب المواطن الرسمي .

. إدخال البيانات الشخصية، ورقم الهوية بعد ذلك، ثم الضغط على بحث.

ثم إدخال البيانات وتحديثها حتى تؤكد الاستحقاق للدعم الموجه من الحكومة السعودية لك.

آخر تغريده على صفحة حساب المواطن الرسمية على تويتر

قامت الصفحة الرسمية لحساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بإعادة تغريده للمتحدث الرسمي باسم البرنامج (سلطان القحطاني)، يبارك فيها للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز. وولي عهده الأمير محمد نجاح موسم الحج هذا العام 1442. وختم تغريدته أيضا بالدعاء لحجاج بيت الله الحرام بأن يتقبل الله حجهم، ويجزي كل من ساهم في خدمتهم خير الجزاء.