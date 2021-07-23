كويت مسافر كل ما تريد معرفته عن التطبيق للتعامل معه بسهولة وبدون أي مشاكل

كويت مسافر تطبيق أطلقته حكومة دولة الكويت رغبة منها في تسهيل عمليات طلب خدمات الطيران على المواطنين الكويتيين، وذلك عن طريق وسيط إلكتروني سريع وسهل الاستخدام يمكن من خلاله تسجيل الوجهة سواء إلى الكويت أو منها وبعد ذلك اختيار الرحلات المناسبة، وكانت الفكرة جاءت وليدة الظروف حيث أعلنت الحكومة أن إطلاقها التطبيق جاء بسبب رغبتها في إبقاء مواطنيها في آمان قدر المستطاع من فيروس كورونا.

تنزيل تطبيق كويت مسافر

يمكن تحميل تطبيق كويت مسافر من على جوجل بلاي وابل ستور ويجري ذلك من خلال الخطوات التالية:

لمستخدمي هواتف آبل، أدخل على آبل ستور واكتب في كلمة البحث اسم التطبيق وبعد ذلك ابدأ في تحميله.

أما لمستخدمي هواتف آندرويد، أدخل على جوجل بلاي واكتب اسم التطبيق باللغة العربية وبعد ذلك ابدأ في تنزيل التطبيق.

رابط كويت مسافر

يمكنك فتح محرك البحث جوجل وكتابة اسم التطبيق وسيظهر لك أول نتيجة، وهناك ميزة كبيرة يقدمها الموقع، وهي أنه يتيح استعماله من الحواسيب أو الهواتف بمظهر تطبيقات الهواتف المحمولة من دون أي تحميل أو تنزيل أي برامج.

شكل تطبيق كويت مسافر

عند فتح التطبيق أو فتح الموقع سوف تجد اللوجو الخاص به أعلى اليسار، وبعد ذلك سوف يطلب منك تعبئة البيانات لإكمال لدخول ومن بين هذه البيانات:

الأسم

محل الإقامة

رقم الهاتف

رقم الهوية الوطنية

ويمكن أيضا استبدال هذه التعبئة اليدوية بالآلية عن طريق اختيار التسجيل عبر فيسبوك أو جوجل.

ملحوظة: البرنامج أو الموقع متاحين باللغة العربية والإنجليزية

رقم هاتف كويت مسافر

الرقم هو:

0096597282888

وهذا الرقم أيضا يعمل على برنامج واتساب آب للمراسلة السريعة.

استقدام العمالة المنزلية

يتيح الموقع تسجيل رحلات من أجل استقدام العمالة المنزلية من أي وجهة حول العالم بسهولة ويسر، وسوف يساهم ذلك بكل تأكيد على تشجيع الكويتيين على تجربة التطبيق الحديث.

شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا

يطلب التطبيق إرفاق شهادة التطعيم، في حالة عدم الحصول عليها سيقوم التطبيق بتحويلك لصفحة وزارة الصحة الكويتية من أجل التسجيل للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.