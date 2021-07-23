فتح حساب في البنك العربي الوطني وكل الشروط المطلوبة لفتح الحساب

فتح حساب جاري في البنك العربي الوطني من المتطلبات قطاع كبير من مستخدمي البنوك بالمملكة العربية السعودية، وقد طرح البنك العربي الوطني خدمة فتح حساب جاري عن طريق الإنترنت بدون مشاكل وبسهولة فقط كل ما عليك أن يكون الهاتف متصلا بالإنترنت أو الجهاز الذي تستخدمه مع استيفاء الشروط التي سنقوم بتوضيحها من أجل فتح الحساب.

البنك العربي الوطني

البنك العربي الوطني من الشركات المساهمة بالمملكة العربية السعودية وتأسس في القرن الماضي ولديه أكثر من 197 فرعا حول المملكة العربية السعودية كما لديه فرع جاري بالعاصمة الإنجليزية لندن، ويقوم البنك بتقديم الخدمات الخاصة به كخدمات إسلامية وذلك تحت نظر وتدقيق الهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية، وتكمن خدمات البنك كأي بنك آخر في الحسابات المصرفية الجارية مع التعامل الإسلامي كما يقوم بإمداد العميل أيضا بالحسابات الاستثمارية.

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فتح حساب البنك العربي الوطني عن طريق الإنترنت

أصبح بمقدور كل المواطنين والوافدين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية فتح حساب جاري عن طريق الإنترنت وذلك بمجرد استيفاء الشروط المطلوبة الأساسية لفتح الحساب الخاص بك مع البنك العربي الوطني ولفتح الحساب قم باتباع الخطوات الآتية:

أولا عليك الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالبنك العربي الوطني وذلك من هنا.

قم بالبحث على فتح حساب عن طريق الإنترنت.

قم بالضغط على فتح حساب جديد عن طريق الإنترنت.

ستظهر لك رسالة فيها كل المطلوب بخصوص فتح الحساب قم بقراءتها جيدا لمعرفة المطلوب.

قم بملء الفراغات بالبيانات الخاصة بشكل صحيح وبدون أخطاء.

قم بإدخال رقم الجوال الخاص بك بتأكيد العملية فيما بعد.

قم بكتابة الرمز الخاص بإثبات أن الإنسان هو من يقوم باستخدام الصفحة.

ستظهر لك صفحة أخرى بها بقية البيانات التي يجب ملؤها.

قم بالتأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها خاصة الأرقام منها.

قم بالضغط على تأكيد فتح الحساب.

يقوم البنك بإرسال رسالة لرقم الهاتف الخاص بك للتأكد من عملية فتح الحساب.

قم بكتابة الرمز المرسل لك والضغط على تأكيد.

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بعدها يكون لديك بالفعل حساب جاري بالبنك العربي الوطني.