بيروت: سجلنا 7 خروقات إسرائيلية للأجواء اللبنانية

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبنانية، إنه "بتاريخ 22 يوليو الجارى الساعة الثالثة والربع وحتى الساعة الخامسة، تم تسجيل 3 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلى، تخللها تنفيذ طيران دائرى فوق مناطق الجنوب، الشمال وجبيل".
أشار البيان إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات: "بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة فى لبنان (يونيفيل)".
وفى بيان منفصل، أعلنت قيادة الجيش اللبنانى إنه فى اليوم ذاته الساعة 1.03 وحتى الساعة 1.08، تم تسجيل 4 خروقات جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلى، تخللها تنفيذ طيران دائرى من فوق البحر غرب بيروت باتجاه الشمال وصولا حتى جبيل".
وبحسب البيان، تتم متابعة الموقف "بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة فى لبنان".
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