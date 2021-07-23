السفارة المصرية فى شيلى تحتفل بذكرى ثورة ٢٣ يوليو

جدة - نرمين السيد - فى إطار احتفالات السفارات المصرية بالعيد الوطنى، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية المطبقة لمواجهة وباء كوفيد-19، أقامت السفيرة أمل مراد، سفيرة مصر فى شيلى، احتفالاً رقميا لإحياء هذه المناسبة على وسائل التواصل الاجتماعى، يُبرز دلالة هذه المناسبة الوطنية للمشاهدين الشيليين، ويركز على البعد الثقافى فى سياسة مصر الخارجية، ويبشر بقدرة الابتكار الذى فرضته متطلبات مواجهة الجائحة على فتح آفاق جديدة للتعاون الثقافى بين مصر وشيلى.





ويتضمن الاحتفال الرقمى، بالإضافة إلى عزف خاص للسلام الوطنى لكل من شيلى ومصر، ورسالة من السفيرة، رسالة خاصة من وزير خارجية شيلى "أندريس ألاماند" تعبر عن تقدير شيلى للحضارة المصرية ودورها الإقليمى وحرصه على تطوير العلاقات بين البلدين. ثم يكتمل الاحتفال بعرض موسيقى أنتجته السفارة خصيصًا لهذه المناسبة بالتعاون عن بعد بين عازفتى الهارب المرموقتين المصرية منال محى الدين، والشيلية باتريسيا رييس، وعدد من الموسيقيين المصريين والشيليين، لأغنيتين شيلية ومصرية تجمعهما ذات الرسالة المتفائلة، وإن جاء التعبير عن تلك الرسالة بنكهة تميز ثقافة كل بلد. وتم نشر الاحتفال من خلال مواقع التواصل الاجتماعى والرسائل الإلكترونية لمختلف الدوائر الحكومية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية ذات الصلة بالعلاقات بين البلدين.

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