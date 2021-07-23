الأهلي السعودي يتعاقد مع نجم برشلونة السابق

في صفقة غير متوقعة، تعاقد الأهلي السعودي مع لاعب برشلونة الإسباني السابق، باولينيو، الذي قد يمثل صفقة الموسم في السعودية.
ووقع الدولي البرازيلي السابق باويلينيو مع أهلي جدة، يوم الجمعة، بعقد مدته 3 مواسم، في صفقة انتقال حر، قادما من غزانزو إيفرغراند الصيني.
ووفقا لمصادر سعودية، سيتقاضى باويلينيو مبلغ 3.5 مليون دولار سنويا، على أن يتقاضى مبلغ مليوني دولار في عامه الثالث والأخير.
وسبق لباولينيو (33 عاما) أن مثل برشلونة ، بين عامي 2017 و2019، حيث حقق لقب الدوري الإسباني والكأس المحلية وكان عنصرا مهما في "البلوغرانا".
كما مثل باولينيو منتخب بلاده البرازيل في 56 مباراة دولية، وحقق كأس القارات عام 2013.
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