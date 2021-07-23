ألمانيا: نصف سكان البلاد تلقوا تطعيمًا كاملاً ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيانات المعهد، فقد تلقى 48.5% من السكان التطعيمات الكاملة ضد وباء كورونا، أى 40.3 مليون شخص تقريبًا.
كما أوضحت البيانات، أنه تم إعطاء نحو 565 ألفًا و235 جرعة واحدة من لقاح مضاد لكورونا، أمس الخميس، لافتًا إلى أنه يمكن لأى شخص فى ألمانيا الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد إذا طلب موعدًا للحصول على اللقاح.
وبحسب التقارير، فإنه مع نهاية تحديد أولويات اللقاحات، التى كانت تقتصر على اللقاحات لمن هم فى الستين أو فوق الستين وبعض المجموعات ذات الأولوية، يمكن الآن الحصول على اللقاح لأى شخص يبلغ من العمر 12 عامًا أو أكثر.
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