ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى الصين إلى 51 شخصا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة فى إقليم "خنان" الواقع وسط الصين إلى 51 شخصا على الأقل.



جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة فى إقليم "خنان" الواقع وسط الصين إلى 51 شخصا على الأقل. وذكر تلفزيون "سى إن إن" الأمريكى اليوم الجمعة، أن الفيضانات تسببت فى إجبار نحو 400 ألف شخص على الفرار من منازلهم، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.

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