أعفاء الأيتام وذوي الإعاقة من مستحقات الإسكان لـ3 أشهر وطريقة التقديم على برنامج التمويل العقاري المدعوم “البناء الذاتي”

صندوق التنمية العقاري يعمل على طرح العديد من البرامج التمويلية للتخفيف على المواطنين ذوي الدخل المحدود والمنخفض تملك المسكن المناسب، وقام صندوق التنمية العقارية آلية التمويل المدعوم وهو برنامج تمويل سكني بالاتفاق مع الشركات والبنوك لتملك المواطنين المسكن المناسب بأقساط ميسرة حيث أن هذا البرنامج سوف يخدم المستفيدين المنتظرين في قوائم الصندوق خلال خمس سنوات، و بدأ الصندوق نشاطه في تقديم قروض للمواطنين لمساعدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم، ولغرض الاستثمار، اعتبارا من بداية العام 1395 هـ وكان رأس مال البنك وقتها نحو مائتان وخمسون مليون ريال، ثم تضاعف هذا الرقم إلى أن بلغ اثنين وثمانين مليار وسبعمائة وتسعة وستين مليون ريال.

ويعد صندوق التنمية العقاري السعودي هو صندوق عقاري تنموي غير ربحي، انشأ بموجب المرسوم الملكي سعودي ويقدم الصندوق القروض لأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية للاستخدام الخاص أو الاستخدام التجاري وأيضا تقديم قروض للمواطنين لمساعدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم، ولغرض الاستثمار.

يتيح هذا البرنامج التحكم في قيمة ونوعية مواد البناء المستخدمة، ويمكن تقديم طلبات تمويل البناء الذاتي عن طريق فروع الصندوق من ثم تقديمها للممولين المشاركين في البرنامج، وتهدف وزارة الإسكان إلى رفع نسبة التملك إلى 60 في المئة بداية من عام 2020، حيث يفضل 80% من السعوديين البناء الذاتي.

تمويل البناء الذاتي : هو أحد الخدمات التي تقدمه صندوق التنمية العقاري، والذي يهدف إلى تسهيل عملية البناء الذاتي وإنشاء المباني، ويمكن لمستفيدي برنامج البناء الذاتي التقديم عبر فروع الصندوق للحصول على التمويل، حيث يتم تجميع وتحليل الطلبات المقدمة لتمويل البناء الذاتي من خلال فروع الصندوق المنتشرة في كل أنحاء المملكة.

كما أن المتطلبات الأساسية للحصول على قرض البناء الذاتي تشمل صورة من صك الأرض وإرفاق تعريف بالراتب وصورة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة، مضيفاً أن هناك متطلبات إضافية سيعمل المستشار العقاري على التواصل مع المستفيد لمساعدته في تنفيذها كإصدار رخصة البناء ووجود مقاول للتنفيذ وإضافة إلى جداول الكميات وتزويده بالتوصية التمويلية التي تتوافق معه والجهة التمويلية الأنسب له.

تهدف الخدمة إلى تجميع وتحليل طلبات تمويل البناء الذاتي (الإنشاء) للمستفيدين من برامج التمويل المدعوم من خلال فروع الصندوق المنتشرة في المملكة وعرضها نيابة عن المستفيدين للمولين العقاريين المشاركين بالبرنامج لتحليلها وإصدار الموافقة المبدئية عليها.

تهدف الوزارة من خلال هذه الخيارات المتنوعة التي تقدمها إلى تلبية احتياج كافة المستفيدين المتقدمين على بوابة الدعم السكني، وتحقيق رغبتهم في تملك المسكن المناسب”، مؤكداً على أن إتاحة هذه الخيارات تهدف إلى تحقيق المستهدف الرئيسي برفع نسبة التملك إلى 60 في المائة بحلول عام 2020.

أعفاء الأيتام وذوي الإعاقة من مستحقات الإسكان لـ3 أشهر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إعفاء المسجلين لتلقي الضمان الاجتماعي، والأيتام وذوي الإعاقة من سداد مستحقات أقساط الإسكان لمدة ثلاثة أشهر.

وكشف المتحدث باسم الوزارة أن من أهم المبادرات التي أطلقت مبادرة (غذاؤنا واحد) التي تستهدف الأسر المتضررة بالمواد الغذائية في جميع مناطق المملكة، ممولة بأكثر من 37 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 37 ألف أسرة. وشرح أن من بين المبادرات خدمة إعارة العمالة الوافدة عبر برنامج أجير، التي تهدف إلى الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة كبديل للاستقدام الخارجي، ولحماية المنشآت خلال هذه الظروف من فقدان العمل.

صندوق التنمية العقاري وإجراءات وشروط الحصول على القروض

بعضُ الأشخاص يبحثون عن حلولٍ ائتمانية بدون تكلفة أو قليلة التكلفة، سواءً لتغطية تكاليف المعيشة أو لتحقيق أهدافٍ مالية معيّنة كتأسيس مشروع خاص وغيرها. لهذا تقوم بعض الجهات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية بتوفير قروضٍ بدون فوائد، وغالباً ما تكونُ هذه القروض لفئات الدخل المنخفض والمتوسط أو لتشجيع رواد الأعمال.

ومن المعروف أن أهمية هذه الخطوة تأتي ضمن سياسات تحفيز قطاع التمويل العقاري وستتيح للمؤسسات التمويلية تقديم مجموعة من الحلول طويلة الأجل على مدى 15 إلى 20 عاماً بنسبة فائدة ثابتة، كما أنها ستمكن مؤسسات التمويل الآن من توفير حلول أكثر تنوعاً وتتناسب مع مختلف فئات المجتمع مع ارتفاع الطلب على العقار السكني.

تحديث البيانات على موقع صندوق التنمية العقاري

سيصلك رسالة بالموافقة

حجز وطباعه الموعد

تجهيز المستندات وتقديم الطلب بالفرع

الانتظار لاستلام خطاب اعتماد الدعم

بعد الاستلام التوجه للجهة المختصة للحصول على التمويل

أهداف برنامج التمويل العقاري

يهدف البرنامج لتمكين أكبر عدد من المواطنين والمستفيدين من البرنامج من الحصول على السكن المناسب بشكل سريع عن طريق تجميع وتحليل طلبات التمويل من خلال فروع الصندوق المنتشرة في المملكة وعرضها نيابة على المواطنين على الممولين من البنوك والشركات للنظر فيها وإصدار الموافقة الأولية عليها، ولامتلاك العقار يجب التأكد من توفر المواصفات الآتية:

أن يكون نوع العقار فيلا أو شقة.

ألا يزيد عمر العقار عن 15 سنة.*

أن يقع العقار داخل النطاق العمراني.

أن يكون العقار مكتمل البناء والخدمات.

أن يكون مخصصاً للسكن.

توفر الخدمات (ماء، وكهرباء).

وكشف المتحدث باسم الوزارة أن من أهم المبادرات التي أطلقت حديثاً هي مبادرة “غذاؤنا واحد” والتي تستهدف الأسر المتضررة بالمواد الغذائية في جميع مناطق المملكة، ممولة بأكثر من 37 مليون ريال استفاد منها أكثر من 37 ألف أسرة، وبين أن من أهم المبادرات خدمة إعارة العمالة الوافدة عبر برنامج أجير، تهدف إلى الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة كبديل للاستقدام الخارجي، ولحماية المنشآت خلال هذه الظروف من فقدان العمل.

طريقه الحصول على قرض صندوق التنمية العقاري

وبيّن الصندوق أن الهدف من هذه الخطوة هي تجميع وتحليل طلبات تمويل البناء الذاتي (الإنشاء) للمستفيدين من برامج التمويل المدعوم من خلال فروع الصندوق المنتشرة في المملكة، وعرضها نيابة عن المستفيدين للممولين العقاريين المشاركين بالبرنامج لتحليلها وإصدار الموافقة المبدئية عليها.

أن يكونوا من المستفيدين التي تم الموافقة عليهم وأن يكون المتقدم قد حدث بياناته على الموقع الإلكتروني وأن يكون قد حصل على ميعاد مسبق عن طريق الحجز الإلكتروني ويحدد نوع التمويل المدعوم إذا كان بناء ذاتي إنشاء الوحدات السكنية الجاهزة او شراء الوحدة السكنية على المخطط.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض صندوق التنمية العقاري

تذكرة الموعد.

اصل بطاقة الأحوال.

واصل رخصة البناء وصك الأرض.

اصل التعريف بالراتب وتاريخ الالتحاق بالعمل واسم الشركة

معلومات عن العقار ونوعة وقيمة العقار.

على المستفيدين تقديم أصول المستندات لمطابقة مع البيانات المطلوبة حيص يقوم موظف الفرع بإدخالها على النظام لاستفادة من برنامج التمويل.

أنواع قروض الصندوق العقاري السعودي

يذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج “سكني” والصندوق العقاري تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يسر وبشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية، وذلك سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ومما لشك فيه أن هناك عدة أشكال للحصول علي قرض الصندوق العقاري وهم كما يلي:

تمويل عقاري تقليدي

الرهن العقاري

الإيجار المنتهي بالتمليك

برنامج التمويل المدعوم

برنامج الرهن الميسر

حملة سكني

كلفة الأجل

تختلف منتجات التمويل العقاري فيما بينها من حيث معدل كلفة الأجل، حيث أن هناك منتجات كلفة الأجل فيها ثابتة طوال فترة التمويل، وهناك منتجات تمويلية كلفة الأجل فيها متغيرة حيث يتم مراجعتها وتعديلها كل فترة بالزيادة أو النقص طبقاً لبعض من المؤشرات.

كلفة الأجل

تختلف منتجات التمويل العقاري فيما بينها من حيث معدل كلفة الأجل، حيث أن هناك منتجات كلفة الأجل فيها ثابتة طوال فترة التمويل، وهناك منتجات تمويلية كلفة الأجل فيها متغيرة حيث يتم مراجعتها وتعديلها كل فترة بالزيادة أو النقص طبقاً لبعض من المؤشرات.

الرهن العقاري

هو عبارة عن قرض يتيح للمقترض الحصول على المال مقابل رهن العقار لمدة معينة إلى الجهة الممولة كضمان، حتى يتم سداد الأقساط المتفق عليها بالكامل، بمعنى اخر أنه في حال عجز المقترض عن السداد يحق للمقرض اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستحواذ على العقار، وألزمت المؤسسة الجهات التمويلية بتوثيق الرهون العقارية وفقا لحقيقة عقودها والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا من رهنه.

فترة سداد التمويل

يجب أن تكون فترة سداد التمويل متوافقة مع إمكانياتك المالية، فبالرغم من أن فترة التمويل القصيرة تقلل من تكلفة التمويل إلا أنها تزيد من قيمة أقساط السداد الشهرية التي قد تعيق ميزانيتك الشهرية. وبالتالي يجب عليك اختيار منتج ذو فترة سداد مناسبة مع قدرتك على السداد الشهرية لتجنب مشكلة التعثر.

برنامج الرهن الميسر

هو برنامج يهدف إلى تسهيل حصول المواطن على قرض تمويلي لشراء الوحدات الجاهزة، وذلك من خلال تخفيض الدفعة الأولى المقدمة من 15% إلى 10% لمن صدرت له الموافقة من صندوق التنمية العقاري، مقابل ضمان مالي يقدمه الصندوق نيابة عن المستفيد إلى البنك أو شركة التمويل، يعادل قيمته 5% وبحد أقصى 120 ألف ريال.

تكلفة التمويل

إن مقارنة هوامش الربح السنوي للتمويل المقدم من جهات التمويل المختلفة يساعدك على معرفة التكلفة الحقيقية لكل منتج على حدة. وفي هذا الصدد قامت مؤسسة النقد بفرض ضوابط لتسهيل عملية تحديد تكلفة القروض من خلال هامش الربح السنوي الذي يشتمل على معدل كلفة الأجل بالإضافة إلى أي رسوم إضافية أخرى.

الجدير بذكر بداية الصندوق التنمية العقاري برأس مال يبلغ الـ 250 مليون ريال سعودي ليتضاعف بعده إلى أن بلغ الـ 183 مليار ريال ليصبح بذلك من أكبر المؤسسات التمويلية والعقارية عالمياً، وذلك حرصاً من حكومة المملكة على تحقيق أكبر قدر من الطموحات المرجوة من قِبل المواطنين في الحصول على مساكن ملائمة ومريحة.

وقدم الصندوق العقاري السعودي في فترات ماضية قروضاً للاستثمار وبدون فوائد للمواطنين السعوديين بهدف تشجيعهم على إقامة مجمعات استثمارية تحتوي على وحدات سكنية متعددة، وتغطي هذه القروض (50%) من تكاليف البناء بحد أقصى قدره عشرة ملايين ريال.

كما أن الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية يقدم الكثير من الخدمات التي تهم الكثير من المواطنين ومن بين هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن موعد صرف قرض الصندوق العقاري برقم الهوية.

وفي سياق اخر قال وزير الإسكان ماجد الحقيل أن مديونية صندوق التمويل العقاري 150 مليار ريال، ولم يعد بإمكانه إقراض المزيد، وتحويل الناس للبنوك ليس هروبًا من المشكلة، بل إيجاد حل للمواطن.

وأكد الحقيل أن الوزارة تعاقدت مع 70 مطورًا من القطاع الخاص، 50 منهم بدؤوا العمل على مشاريع في أكثر من منطقة سعودية، وأكثر من 25 مشروعًا سوف يتم تسليمها في 2019، ووعد وزير الإسكان بقوله: “في 2020 سأرفع نسبة تملك السعوديين من المنازل إلى 60%”.

أرقام التواصل في حالة الشكاوى والمقترحات

• وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ويمكن التواصل عبر الرقم الموحد 920002431

• صندوق التنمية العقارية الخاص بالمملكة العربية السعودية حيث يمكن التواصل عبر الرقم الموحد 920010092 أو الموقع الإلكتروني الصندوق أو من خلال إرسال الشكوى ومتابعتها عن طريق فرع الصندوق.