الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 الضمان الاجتماعي

يسعى العديد من المواطنين للتعرف على أهم الشروط المطلوبة للتسجيل ضمن المساعدة المقطوعة، كذلك فإنهم يهتمون بالتعرف على الخطوات المطلوبة، التي يمكنهم من خلالها الدخول والتسجيل كي تشملهم تلك المساعدة، وتعتبر تلك المساعدة هي أحد الوسائل المقدمة من الحكومة للأشخاص أصحاب الدخل الضعيف، حيث تهدف من خلالها للعمل على أن يكون لديهم القدرة على مواجهة أعباء الحياة، ومن أجل التغلب على الظروف المعيشية الصعبة، ويمكن للذين تتوفر فيهم شروط التقديم، الدخول والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمساعدة.

المساعدة المقطوعة 1442

يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة، حيث تتضمن تلك الشروط ما يلي :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كذلك يجب أن تكون زوجته سعودية.

يجب ألا يكون لديه سجل تجاري باسمه.

يشترط أن يكون الشخص مقيم بشكل دائم داخل المملكة.

ليست لديه أي أملاك، سواء كانت عقارات، أو مزارع، أو ارض.

ألا يقل عمر الشخص الراغب في الحصول على المساعدة عن 35 عام.

تستحق المساعدة السيدات الأرامل، والمطلقات، وكذلك من هم فوق ال 60 عامًا.

في حال عن كان المتقدم للحصول على المساعدة أعزب، فإنه يجب ألا يزيد الدخل الشهري له عن 300 ريال، أما في حال إن كان متزوجًا، فيجب ألا يزيد راتبه عن 8600 ريال سعودي.

ويمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

موعد إيداع المساعدات المقطوعة

دارت هناك العديد من التساؤلات عن الأسباب التي أدت لعدم صرف المبالغ الخاصة بالمساعدة المقطوعة، وقد جاء التوضيح بأنه كان قد صدر قرار وزاري في شهر 1 من العام 1442، يتضمن إلغاء المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي، والتي من خلالها لا يمكن العمل على صرف المساعدة المقطوعة حاليًا، حيث جاء نظام الضمان الاجتماعي الجديد غير متضمن ضمن بنود اللائحة التنفيذية، أي قواعد لصرف المساعدة المقطوعة، حيث تتولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دراسة حالات الأسر الأكثر احتياجا، والعمل على تقديم الدعم المناسب لهم، كما تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع كل الجهات المعنية على تحليل كل البرامج الخاصة بالدعم المقدم للمواطنين.