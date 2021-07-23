نتائج البكالوريا في الجزائر 2021 برقم الجلوس عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات

بدأت عملية الحصول على النتائج الخاصة بالبكالوريا 2021 في دولة الجزائر الخاصة بدورة جويلية، وذلك باستخدام الرقم الخاص بالتسجيل عن طريق المنصة الإلكترونية الرسمية لديوان الامتحانات الوطني، والذي يقع تحت إدارة وزارة التربية والتعليم الجزائرية، والتي قامت بالإعلان عن اعتماد النتائج الخاصة بشهادة البكالوريا وظهورها عن طريق الصفحات والمواقع الرسمية التابعة للوزارة، ومن خلال المواقع الإلكترونية المتنوعة أعلنت الوزارة النتيجة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر يوليو الحالي والذي يوافق عصر يوم الخميس.

نتائج شهادة البكالوريا الجزائر 2021

قامت وزارة التربية الجزائرية بفتح الموقع المخصص للاستعلام عن نتيجة البكالوريا، وبذلك تكون انتهت حالة الترقب والانتظار للنتيجة في قلق، وقامت وزارة التربية الجزائرية بنشر بيان بشكل رسمي صرحت فيه بأن معدل النجاح في شهادة البكالوريا لسنة 2021 الخاصة بدورة جويلية تعتبر مرتفعة إلى حد ما عند مقارنتها بالسنوات التي مضت، حيث أن نسبة النجاح في بعض المدن قد كانت بين 65% إلى 90%، وقد أدت هذه النسبة المرتفعة إلى تشجيع أولياء أمور الطلاب والطلاب ذاتهم إلى فتح الموقع الخاص بديوان الامتحانات الوطني حتى يتعرفوا النتائج الخاصة بالبكالوريا في الجزائر 2021 الخاصة بدورة جويلية، وذلك عن طريق استخدام مجموعة البيانات الخاصة بالطالب كالاسم الخاص به ورقم الجلوس عن طريق استخدام المواقع الرقمية الرسمية التابعة للوزارة أو عن طريق زيارة المدارس.

رابط الاستعلام على نتائج البكالوريا في الجزائر 2021

يوجد عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور يتسألون بشكل مستمر على الطريقة التي يمكنهم من خلالها التعرف على نتائج البكالوريا الجزائر 2021 الخاصة بدورة جويلية، وقد أجابت الوزارة عن هذه التساؤلات، والطريقة كالتالي:

قم بالولوج إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات

قم بتسجيل ماهو مطلوب من بيانات في الصفحة الرئيسية.

انتقي القسم الخاص بنتائج البكالوريا.

ادخل رقم الجلوس.

انقر على أيقونة نتيجة الطالب.

وبذلك نكون عرضنا في هذا المقال كل ما يتعلق بنتائج البكالويا للطلاب في الجزائر لعام 2021 وكل ما يهم الطلاب أن يتعرفوا عليه ويأتي على رأس ذلك طريقة الاستعلام عن نتيجة البكالوريا وشرح كل ما يجب على الطالب فعله لكي يحصل على النتيجة بسهولة.