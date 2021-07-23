خطوات تجديد رخص العمل عبر الموارد البشرية والشروط المطلوبة بالتفصيل

خطوات تجديد رخص العمل عبر الموارد البشرية؛ من الأمور المهمة التي يجب على جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية معرفتها، لأنه كل ثلاثة أشهر يجب على العاملين القيام بتلك الخطوات، حتى يتم السماح لهم بمواصلة العمل في السوق السعودي، وهي من المستندات المطلوبة والضرورية التي تطلبها المديرية العامة للجوازات، وفي خلال هذا المقال سنتعرف سويًا على الخطوات التي يجب القيام بها من أجل القيام بأمر التجديد.

خطوات تجديد رخص العمل

لقد صرحت وزارة الموارد البشرية السعودية، أنه من الضروري على كل وافد القيام بتجديد رخصة العمل كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تسديد قيمة التجديد، بدلًا من السابق الذي كان يجب القيام بالتجديد لمدة عام، كما أنها وفرت طرق سهلة يمكن للوافد القيام بعمل التجديد من الموقع الرسمي الخاص بالوزارة بدون الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة.

ومن أجل التجديد يجب الذهاب الى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من خلال الضغط على رابط الموقع ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

اختيار الخدمات الإلكترونية الموضحة بالقائمة الرئيسية.

ثم الضغط على خدمات العمل.

اختيار تجديد رخصة العمل بالضغط عليها.

سيتوجب على صاحب العمل القيام بتسجيل الدخول وكتابة كل البيانات الخاصة بالحساب.

ثم اختيار الخدمة المطلوبة، واختيار العامل المراد تجديد رخصة العمل له.

يجب الإشارة إلى تحديد مدة رخصة العمل 3 شهور.

سيتم تحديد النظام حسب قيمة الرخصة.

ثم إتمام دفع كل الرسوم المطلوبة الخاصة بقيمة التجديد، والتي ستتم بناءً عن طريق البنك التابع للعامل وصاحب العمل.

يجب الانتظار حتى ظهور رسالة السداد، ثم إرسال الطلب للحصول على رخصة العمل.

ما هي الشروط التي يجب توافرها من أجل تجديد رخص العمل عبر الموارد البشرية؟

من أجل السماح للوافد بتجديد رخصة العمل، يجب توافر بعض الشروط والتي تتمثل في:-