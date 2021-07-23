الهند: مقتل ما لا يقل عن 67 بسبب أمطار غزيرة وفيضانات

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 67 شخصا لقوا حتفهم فى ولاية مهاراشترا غربى البلاد، بعد أن تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة فى انهيارات أرضية وسيول غمرت المناطق المنخفضة وعزلت مئات القرى.





وبلغ منسوب مياه الأمطار 594 مليمترا فى بعض الأنحاء على الساحل الغربى للهند خلال 24 ساعة، مما اضطر السلطات إلى إجلاء السكان من المناطق المهددة، بعدما أفرغت السدود التى امتلأت عن آخرها مما ينذر بفيضان.

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، عن رئيس حكومة ولاية مهاراشترا، أن أمطار غزيرة غير متوقعة تسببت فى انهيارات أرضية فى الكثير من المناطق وأدت لفيضان الأنهار"، مضيفا أن البحرية والجيش يساعدان فى عمليات الإنقاذ فى المناطق الساحلية.

وتوفى أربعة أشخاص على الأقل بعد انهيار مبنى فى مومباى، بينما قتل 27 آخرون فى أنحاء أخرى فى الولاية، بسبب الانهيارات الأرضية والحوادث المرتبطة بالأمطار الغزيرة، وفقا لمسؤولين فى حكومة الولاية.

وقال مسؤول فى حكومة مهاراشترا إن آلاف الشاحنات تكدست على الطريق السريع الذى يربط بين مومباى ومدينة بنجالورو فى الجنوب بعدما غمرت المياه الطريق فى بعض المناطق.

وأضاف أن مئات القرى والبلدات تعانى من انقطاع الكهرباء ونقص مياه الشرب.

وذكر مسؤولون حكوميون أن الأنهار فاضت أيضا فى ولايتى كارناتاكا وتيلانجانا الجنوبيتين، وأن السلطات تراقب الوضع.