سعر OnePlus 9T وتاريخ إصداره وأخبار أخر التسريبات الذي تخص هاتف OnePlus 9T

من المحتمل أن يكون OnePlus 9T أحد أهم الهواتف الذكية التي تم إطلاقها في أواخر عام 2021. هذا جزئيًا لأنه جهاز مثير للاهتمام ، يتبع من OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro الممتازين ، في حين أن سلسلة T من OnePlus كانت تتألف من هواتف مع تعديلات صغيرة من الخط الرئيسي القياسي ، اعتبارًا من OnePlus 8T ، فقد أصبحت وسيلة للشركة لتقديم المواصفات الرئيسية بسعر أقل قليلاً. نظرًا لأن سلسلة OnePlus 9 تكلف الكثير ، سيكون OnePlus 9T جهازًا شائعًا. حتى الآن لا نعرف حقًا أي شيء عن OnePlus 9T ، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكننا توقعها ، بما في ذلك تاريخ الإصدار التقريبي.ستجد كل ذلك أدناه في مقالتنا الخاص عن هاتف OnePlus 9T

سعر OnePlus 9T وتاريخ إصداره

لا توجد أخبار رسمية حول موعد إصدار OnePlus 9T حتى الآن ، ولكن من شبه المؤكد الإعلان عنه إما في سبتمبر أو أكتوبر ، حيث يتم دائمًا الكشف عن طرازات T في تلك الأشهر الأخيرة من سنة إصدارة.

تم الإعلان عن OnePlus 8T في 14 أكتوبر ، لذلك من المحتمل أن يتم إطلاق OnePlus 9T في وقت مماثل ، لكن OnePlus لا يتوافق تمامًا مع عمليات إطلاقه ، لذلك لا تتفاجأ إذا كان الأمر قد يصل إلى بضعة أسابيع على كلا الجانبين من ذلك. في أي وقت يتم الإعلان عنه ، من المحتمل أن يتم طرحه للبيع بعد ذلك بوقت قصير جدًا ، حيث لا يميل OnePlus إلى انتظار اكثر من ذلك.

بالنسبة للسعر ، لا توجد أخبار رسمية وموثوقة ، لكن OnePlus 9 يبدأ بسعر 729 دولارًا / 629 جنيهًا إسترليني (حوالي 940 دولار أستراليي) ، لذلك قد يكون لـ OnePlus 9T سعر مماثل للهاتف السابق من تلك الإصدار.

لا يتوقع الخبراء مما إذا كان سيكون هناك OnePlus 9T Pro (نظرًا لعدم وجود 8T Pro ولكن كان هناك OnePlus 7T Pro) ، ولكن إذا كان هناك فقد يكون سعره مشابهًا لسعر OnePlus 9 Pro ، والذي يبدأ بسعر 969 دولارًا / 829 جنيهًا استرليني (حوالي 1250 دولار أسترالي).