قرض الذهب مقابل التمويل الشخصي: أيهما أفضل؟

يحتاج الجميع إلى مساعدة مالية من وقت لآخر ، ولا عيب في البحث عن خيارات التمويل الشخصي للحصول عليها. ومع ذلك ، هناك العديد من خيارات الاقتراض ، وقد تواجه صعوبة في الاختيار بينها. يستخدم المقترضون عادةً القروض الذهبية والقروض الشخصية لعمليات الدفع النقدية الطارئة بسبب الصرف السريع للقروض وعدم وجود قيود على عائدات قروض الاستخدام النهائي. بينما يتحققون من درجات الائتمان الضعيفة أثناء طلبات الحصول على الذهب والقروض الشخصية ، فإن الجدارة الائتمانية ليست عاملاً هنا أكثر من التمويل عالي المستوى.

نقدم أدناه مقارنة شاملة والفرق بين تمويل شخصي سريع وبدون كفيل والقروض الذهبية حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير بشأن أيهما سيكون أفضل أثناء الطوارئ.

تعريف قرض الذهب والقرض الشخصي

قرض الذهب – تحصل على فكرة أفضل عن ماهية قرض الذهب عندما يشار إليه باسمه الآخر: “قرض مقابل الذهب”. بشكل أساسي ، يضع المقترض أصوله الذهبية ويتم منحه نسبة مئوية من قيمة القطعة كمبلغ القرض ، مما يؤدي إلى إنشاء ما يسمى بالقرض المضمون. من هناك ، يدفع المقترض أقساطًا شهرية حتى يسدد القرض ، وعندها يقوم المُقرض بإعادة الذهب المودع.

القرض الشخصي – يعمل بشكل مشابه لقرض الذهب ، باستثناء أنه تمويل بدون كفيل وضمان ، مما يعني أنه بدون وضع شيء ما لضمان السداد. سيكون مبلغ القرض بشكل عام أقل بكثير ، وسيكون من الصعب على طالب القرض الحصول على الموافقة على القرض.

أثناء عملية التقديم لكلا القرضين ، سيفحص البنك أو شركة التمويل سجل الائتمان الشخصي لمقدم الطلب ، ولكنه عادة لا يمثل عاملًا كبيرًا في الموافقة على قروض الذهب.

قرض الذهب مقابل القرض الشخصي

أسعار الفائدة: يتقاضى المقرضون معدلات فائدة أعلى وفقًا لمدفوعات القرض. على سبيل المثال ، تميل القروض الذهبية إلى الحصول على مدفوعات أكبر من القروض الشخصية أو غيرها من القروض غير المضمونة ، وبالتالي يرتفع عنصر الفائدة فيها بشكل كبير.

في المتوسط ​​، يمكن أن تتراوح فائدة القرض الذهبي بين 7.5٪ إلى 29٪. في المقابل ، تتراوح القروض الشخصية بين 9٪ و 24٪. ومع ذلك ، يلعب تقييم المخاطر دورًا كبيرًا في سعر الفائدة للقرض. قروض الذهب لها معدلات فائدة منخفضة لأنها قرض مضمون ؛ يقدم المقترض ضمانات لتقليل مخاطر عدم السداد. في الوقت نفسه ، سيكون للقروض الشخصية في نهاية المطاف تكلفة فائدة أعلى بسبب طبيعتها غير المضمونة.

فترة القرض: هي الفترة التي يمنحها المقرض للمقترض لسداد القرض. تميل القروض الشخصية إلى أن تتراوح مددها من سنة إلى خمس سنوات ، بينما تمنح القروض الذهبية فترات سداد أقصر بكثير تتراوح من سبعة أيام الى 3 سنوات ، اعتمادًا على مبلغ القرض.

بينما تمنحك شروط القرض الأعلى مساحة أكبر لسداد ديونك ، فإنها تتيح أيضًا وقتًا لتراكم الفائدة ، مما يزيد المبلغ الإجمالي الذي يتعين عليك دفعه.

قد تكون فترة القرض الأقصر التي تقدمها القروض الذهبية مرهقة ، خاصة إذا حصلت على قرض بسعر فائدة مرتفع. ولكن بالنسبة للمقترضين الواثقين من قدرتهم على سداد قرضهم في فترة زمنية قصيرة ، فإن المدة القصيرة لقرض الذهب يمكن أن تثبت الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة على المدى الطويل.