احصل على تمويل من بنك الراجحي على سيارات التويوتا / شراء سيارة بالتقسيط من بنك الراجحي

تمويل شراء سيارة من بنك الراجحي، يقدم بنك الراجحي لعملائه مميزات شراء سيارة بالتقسيط بدون دفع مقدم من خلال حقائب تمويل السيارات الميسرة، وهي أحد العروض المقدمة من بنك الراجحي المصممة خصيصا لمنح عملائها فرصة لتملك سيارة الأحلام، وليس ضروريا أن يتم تحويل الراتب على البنك إلى جانب الحصول على الموافقات بسرعة كبيرة فضلا عن أنه متاح للسيارات الجديدة وكذلك المستعملة إلى جانب مجموعة كبيرة من العروض التي يقدمها مصرف الراجحي ليختار العميل من بينها ما يناسب إمكانياته وإحتياجاته.

شروط شراء سيارة بالتقسيط من بنك الراجحي بدون مقدم

إذا كنت من حاملي الجنسية السعودية يقدم لك بنك الراجحي ميزة شراء سيارة بالتقسيط وبدون دفع مقدم إليك الشروط:

يقوم العميل بتقديم طلب الحصول على سيارة.

تحديد سعر السيارة.

تقديم صورة الهوية سارية للمواطنين السعوديين.

الحد الأقصي لسن المتقدم هو 65 عام.

الراتب يجب أن يكون أعلى من 2000 ريال سعودي.

يقدم العميل خطاب توظيف.

إذا كنت من المقيمين غير الحاملين الجنسية السعودية يمكنك شراء سيارة بالتقسيط من الراجحي بالشروط الآتية.

الحد الأدنى للراتب للمتقدم يجب أن يكون 2000 ريال سعودي وبالنسبة للمتقاعدين يكون 1900 ريال.

الحد الأقصى العمر العميل عند تقديم طلب التقسيط يجب أن لا يزيد عن 65 عام.

الأوراق المطلوبة للحصول على سيارة بدون مقدم من مصرف الراجحي

يمكنك الحصول على سيارتك من مصرف الراجحي بدون مقدم وبدون تحويل الراتب عند توفير الوثائق التالية

نموذج لطلب.

عرض السعر.

صورة بطاقة الهوية للمواطنين.

صورة رخصة القيادة.

صورة الإقامة للوافدين.

خطاب توظيف للعملاء المتقدمين للطلب.

وثيقة إثبات الدخل للمتقدمين والمتقاعدين.

كشف حساب بنك في حالة الرغبة للشراء بالتقسيط بدون مقدم.

مزايا تمويل بنك الراجحي على السيارات

كما يقدم بنك الراجحي عدة مزايا على تمويل السيارات التي يمنحها للعميل، ومن أهم تلك المميزات كالتالي.