رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بوابة التعليم الفني برقم الجلوس

اقترب موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية وخاصة مع بداية الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2021، حيث تشير الترجيحات لإعلان النتائج قبل انتهاء الشهر الجاري، وسيكون رابط نتيجة الدبلوم عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس، هو الموقع الرسمي الذي من خلاله تعلن وزارة التربية والتعليم نتائج طلاب الدبلوم الفني الصناعي، أو الفني التجاري، وكذلك الفني الزراعي للدارسين بنظام الثلاث أو الخمس سنوات.

موعد نتيجة الدبلومات 2021

لم تصدر بيانات رسمية عن مسئولي وزارة التربية والتعليم بالأخص قطاع التعليم الفني، حول الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021-2020، وقد نشرت عدد من الصحف أن النتيجة ستعلن على موقع الوزارة بحد أقصى يوم السبت 31 يوليو، ومن المحتمل ان يعلن عن موعدها بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين على الامتحانات النهائية بالفصل الدراسي الثاني في شهادات التعليم الفني يصل إلى 816948 طالب وطالبة، وقد انتهت امتحانات الدبلومات الفنية يوم 1 يوليه الماضي، في الامتحانات التي أشرف عليها ما يزيد عن 212 ألف مراقب وملاحظ ومشرفين ورؤساء لجان، وقد تم مراعاة لن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة وهو ما نتج عنها الخروج من العملية الامتحانية بسلام، كما لن أعمال التصحيح في كنترولات شهادة الدبلومات الفنية انتهت منذ 10 / 7 الماضي لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل أعمال الكنترول.

شارك في تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية قرابة 45 ألف معلم ومعلمة، وتتم في الأوقات الحالية استكمال المراجعة والتدقيق والرصد للدرجات تنهيد لتحديد موعد اعتماد النتائج من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

رابط بوابة التعليم الفني

تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية على الموقع الرسمي بوابة التعليم الفني ويكون الاستعلام برقم الجلوس، وقد يكون هناك خدمات للاستعلام عبر مواقع بديلة لعدد من الصحف المشهورة، غير أن الرابط الرسمي سيكون من خدمات مركز المعلومات على موقع الوزارة، وفي سياق متصل يواصل طلاب الثانوية العامة أداء الامتحانات على أن تعلن النتائج الخاصة بهم في مدة تقدر بحوالي 10 أيام عقب الانتهاء من الاختبارات وفق التصريحات لمسئولي الوزارة