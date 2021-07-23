متطلبات تسجيل الكليات العسكرية في وزارة الدفاع السعودية

تتيح وزارة الدفاع السعودية إمكانية التسجيل في الكليات العسكرية سواء من خريجي الثانوية العامة أو من خريجي الكليات الأهلية والجامعات الحكومية في عدد من التخصصات وفق ما تعلن عنه لجنة القبول الموحد لطلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين.

التسجيل في وزارة الدفاع

يتم التسجيل في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية العامة وخريجي الكليات من خلال الخطوات التالية :

الدخول على موقع لجنة القبول المركزية للكليات العسكرية.

اختيار الإعلان الذي يرغب في التقديم عليه بحسب ما هو متاح في الموقع.

الاطلاع على الشروط والمتطلبات اللازمة للتقديم.

توفير المستندات المطلوبة الدالة على صحة البيانات التي يتم تقديمها.

نوعية البيانات التي يتم تسجيلها

هناك عدة مجموعات مختلفة من البيانات التي يتم تسجيلها في موقع وزارة الدفاع من بينها ما يلي:

أولا: البيانات الأساسية وتشمل : الجنسية، رقم بطاقة الأحوال، تاريخ الإصدار، الاسم رباعيا (حسب الهوية الوطنية) القبيلة / العائلة والفخذ والمهنة وتاريخ الميلاد (التاريخ الهجري)، كما تشمل البيانات؛ مكان الميلاد بالتفصيل (الدولة – المنطقة – المحافظة – المدينة) مكان الأصل (الدولة – المنطقة – المحافظة – المدينة) مكان النشأة (الدولة – المنطقة – المحافظة – المدينة) مكان الإقامة آخر ست سنوات.

ثانيا : البيانات الطبية وتشمل الطول والوزن وغيرها من البيانات التي تعبر عن الحالة الصحية للمتقدم على الكليات العسكرية.

ثالثا : البيانات العلمية وتشمل نوع الشهادة (ثانوية / جامعة ) تاريخ التخرج والتخصص الدراسي إضافة إلى بيانات اختبارات القدرات واختبار الكفايات واختبار التحصيل الدراسي مع العلم أن نتائج اختبارات قياس سوف تسحب الدرجة آلياً من مركز قياس .

رابعا : بيانات الوالد وولي الأمر في حالة وفاة الوالد وبيانات والد الأب وبيانات والدة الأب وبيانات الأم وبيانات والد الأم ووالدة الأم والأقارب العسكريين حتى الدرجة الثانية.

خامسًا : معلومات الاتصال وتشمل رقم الجوال الاساسي (الجوال الذي سيتم التواصل عن طريقة) ورقم الجوال الاحتياطي، البريد الإلكتروني، رقم هاتف المنزل إن وجد.

سادسا : بيانات العنوان الوطني وتشمل رقم المبنى، واسم الشارع واسم الحي واسم المدينة والرمز البريدي والرقم الاضافي.

إجراءات القبول في الكليات العسكرية

بعد التقديم يتم تحديد موعد للمرشحين مبدئيًا لحضور الاختبارات الطبية والمقابلات الشخصية ومن ثم الترشيح النهائي وإعلان النتائج.