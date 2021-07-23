مفوضية حقوق الإنسان: إيران تستخدم الاعتقالات والقوة لسحق الاحتجاجات

جدة - نرمين السيد - وعبرت فى بيان عن قلقها إزاء الوفيات والإصابات التى وقعت خلال الأسبوع الماضى فى إيران، قائلة إن "الحكومة الإيرانية بحاجة ماسة إلى تغيير مسارها بإصدار تعليمات واضحة لقوات الأمن بالالتزام بالمعايير الدولية بشأن استخدام القوة".

كما أوضحت أن السلطات الإيرانية ركزت على قمع من يوجهون دعوات مشروعة، وذكرت أن إيران تفتقر بشكل عام إلى قنوات فعالة تتيح للناس رفع مظالمهم بأى طريقة أخرى غير الاحتجاجات.

ووصفت الوضع بأنه كارثى، قائلة إن السلطات الإيرانية بحاجة إلى الاعتراف بذلك والعمل بناء عليه. وحذرت من أن إطلاق النار واعتقال الناس فى إيران "سيزيد الغضب واليأس"، مشددة على أن السلطات الإيرانية ملزمة بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان بضمان أن يكون أى استخدام للقوة رداً على الاحتجاجات هو الملاذ الأخير.

يذكر أنه فى وقت سابق اليوم الجمعة، أكدت منظمة العفو الدولية، أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت أسلحة آلية مميتة وبنادق لسحق الاحتجاجات السلمية فى معظمها بأنحاء محافظة خوزستان.

وقالت المنظمة فى بيان، إن قوات الأمن الإيرانية قتلت ما لا يقل عن 8 أشخاص فى 7 مدن مختلفة، وأصابت واعتقلت العشرات منذ اندلاع الاحتجاجات فى الأهواز.

كما دعت السلطات الإيرانية إلى الكف فوراً عن استخدام الأسلحة الآلية وبنادق الرش والإفراج عن جميع المعتقلين.

يشار إلى أن محافظة خوزستان الغنية بالنفط والحدودية مع العراق، تشهد احتجاجات منذ الخميس الماضى على خلفية شح المياه.