واشنطن: ندعم حق الإيرانيين فى التعبير بحرية عن آرائهم

وقالت الخارجية الأمريكية فى بيان: "نحن ندعم حقوق الشعب الإيرانى فى التجمع السلمى، وكذلك حقوقهم فى التعبير عن أنفسهم بحرية، ويجب أن يكونوا قادرين على القيام بذلك دون خوف من العنف أو الاعتقال من قبل قوات الأمن"، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".
كما لفتت الخارجية إلى مراقبتها تقارير عن إغلاق الحكومة الإيرانية للإنترنت فى الأهواز، وقالت "نحث طهران على السماح لمواطنيهم بممارسة حقوقهم العالمية فى حرية التعبير، فضلاً عن حرية الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت".
وكانت منظمة NetBlocks، التى تراقب حرية الإنترنت فى العالم، أفادت أمس الخميس، بحدوث انقطاع شبه كامل لخدمة الإنترنت فى الأهواز، مشيرة إلى أن الحكومة الإيرانية تريد منع المحتجين من التعبير عن غضبهم.
جاء ذلك فيما كثفت السلطات الإجراءات الأمنية، اليوم الجمعة، واعتقلت العديد من المتظاهرين. وقالت صحيفة "إيران انترناشيونال"، نقلا عن مصادر، إن المعتقلين تم نقلهم إلى أماكن مجهولة.
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