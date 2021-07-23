هل يجب عليك الحصول على قرض لتأثيث منزلك الجديد؟

هل انت بحاجة الى اثاث؟ فيما يلي مزايا وعيوب الاقتراض لشرائه ، قد يكون الانتقال إلى منزل جديد مثيرًا. ولكن إذا كنت تقوم بتكبير مساحة المعيشة الخاصة بك ، فقد ينتهي بك الأمر مع عدد كبير جدًا من الغرف وعدم وجود أثاث كافٍ. إذا كنت قد اشتريت منزلًا وتحتاج إلى تأثيثه ، فقد لا يكون لديك المال لدفع ثمنه على الفور. خاصة إذا قمت بإفراغ صندوق التوفير السري لتسديد دفعة أولى وتغطية تكلفة الانتقال.

يمكنك الحصول على قرض لتمويل أثاثك لكن هل هذه فكرة ذكية؟

إذا كنت بحاجة إلى شراء أثاث ولكن لا يمكنك دفع ثمنه مقدمًا ، فإن حل تمويل شخصي سريع 250 ألف ريال مثلا يعد خيارًا قابلاً للتنفيذ. يتيح لك القرض الشخصي اقتراض الأموال لأي غرض ، وكلما زادت درجة الائتمان الخاصة بك ، زاد احتمال حصولك على سعر فائدة معقول.

إيجابيات وسلبيات اقتراض المال لشراء الأثاث

عادة ما يكون الاقتراض عن طريق التمويل الشخصي للأثاث أفضل من دفع ثمنه ببطاقة ائتمان . لا يقتصر الأمر على فرض رسوم أعلى بكثير على بطاقات الائتمان فحسب ، بل إن الكثير من ديون بطاقات الائتمان يمكن أن يضر بدرجة الائتمان الخاصة بك.

ولكن قبل أن تحصل على قرض شخصي لشراء أثاث ، اسأل نفسك سؤالًا واحدًا كبيرًا: هل تستطيع الانتظار؟

عندما تنتقل إلى منزل جديد ، يجب أن يكون لديك سرير وطاولة طعام. لكن من المحتمل أنك تمتلك هذه العناصر بالفعل. إذا كان لديك ما يكفي من الأثاث الأساسي ، فقد ترغب في الامتناع عن شراء المزيد حتى تدخر المال لدفع ثمنه دون الاقتراض.

في أي وقت تحصل فيه على تمويل ، تكلفك مشترياتك أكثر ، لأنك تدفع فائدة عليها. على سبيل المثال ، قد تكلفك الأريكة التي تبلغ 1200 ريال ، 1500 ريال إذا كان عليك الاقتراض وجمع الفوائد. من الأفضل عمومًا تجنب الديون إذا استطعت ، وبينما من الطبيعي أن ترغب في منزل مؤثث بالكامل ، لا توجد أيضًا قاعدة تنص على أنه لا يمكنك الحصول على غرف فارغة حتى يمتلئ حساب التوفير الخاص بك.