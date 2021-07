تردد قناة اون تايم سبورت ON Time القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والإنتاج الحربي Ahly VS Entag

تتابعون تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الاهلي والانتاج الحربي والتي تعتبر أحد أهم مباريات الاسبوع في الدوري المصري الممتاز، ويتسائل عشاق الساحرة المستديرة المصرية عن موعد مباراة الاهلي ضد الانتاج الحربي وسنوافيكم بالموعد والتوقيت حسب شتي الدول، والجدير بالذكر أن قناة on time sport تقوم بعرض البرامج الرياضية والاستوديوهات التحليلية قبل وبعد المباراة لتقييم اداء اللاعبين وتوقع نتيجة مباراة الاهلي والانتاج وأيضا لمناقشة القضايا الرياضية التي تهم المشاهدين.

تردد قناة اون تايم سبورت

يمكنكم استقبال تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية علي قمر نايل سات الصناعي او عبر قمر يوتلسات7 غرب، وقد قامت قناة اون تايم سبورت الرياضية بنقل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز للمواسم الماضية، وهذا تحت اسم آخر وهو قناة اون سبورت الرياضية المصرية، ومنذ انطلاقها وهي قناة مجانية مفتوحة.

وتقوم قناة اون تايم سبورت الرياضية بعرض العديد من المحتويات الرياضية التي تهم عشاق الساحرة المستديرة في جميع انحاء الوطن العربي وشمال افريقيا، حيث تعرض أهم مباريات الاسبوع لكرة القدم المصرية وأيضا العديد من مباريات البطولات الافريقية والدولية التي يترقبها المشاهدين والمشاهدات، ولا ننسي أن القناة تمتلك تشكيلة فريدة من الإعلاميين والمحللين الرياضيين الذين يقومون بتقديم البرامج الرياضية والاستوديوهات التحليلية.

القمر تردد قناة اون تايم سبورت الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ التشفير يوتلسات 7.3 غرب 11449 H 27500 5/6 مجانية مفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد تايم سبورت: 11806 V.

تصحيح الخطأ: 3\4.

معدل الترميز: 27500.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي، والتي تبدأ يوم الأحد الموافق 25 يوليو، وهذا في تمام الساعة:

5:00 م بتوقيت غرينيتش.

6:00 م بتوقيت تونس.

6:00 م بتوقيت الجزائر.

6:00 م بتوقيت المغرب.

7:00 م بتوقيت القاهرة.

7:00 م بتوقيت ليبيا.

7:00 م بتوقيت السودان.

8:00 م بتوقيت السعودية.

8:00 م بتوقيت العراق.

9:00 م بتوقيت الإمارات.

9:00 م بتوقيت عمان.

وتقام مباراة الاهلي والانتاج المرتقبة ضمن منافسات ومباريات الاسبوع 24 من عمر الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، وتتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة المصرية صوب استاد السلام في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد القادم.