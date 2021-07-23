الحكومة الأميركية تشتري 200 مليون جرعة إضافية من "فايزر"

أعلن البيت الأبيض أن الحكومة الفدرالية الأميركية تقوم بشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، استعدادا للاحتياجات المستقبلية، مثل الجرعات المعززة، والجرعات المخصصة للأطفال دون سن 12 عاما.

وقالت المسؤولة الصحفية بالبيت الأبيض جين ساكي إن إدارة الرئيس جو بايدن تريد أن يكون لديها "أقصى قدر من المرونة" للتعامل مع الظروف المتغيرة، وإنها "سوف تستعد لكل طارئ".

ومن المقرر أن يتم تسليم الجرعات الإضافية خلال الفترة بين الخريف المقبل وربيع العام القادم.

ومن غير الواضح إذا ما كانت الجرعات المعززة ستكون مطلوبة للأشخاص المطعمين بشكل كامل، ولكن تفاقم تفشي العدوى الذي يعزى إلى الانتشار السريع لمتحور "دلتا" من الفيروس، أثار نقاشا حول هذا الشأن.

يشار إلى أن معظم حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بين الأشخاص المطعمين كانت خفيفة أو بدون أعراض.

كما أنه ما يزال من غير الواضح إذا ما كان سيتم الموافقة على حقن الأطفال الأصغر سنا باللقاحات المضادة لكورونا.