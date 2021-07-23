البيت الأبيض: بايدن يستقبل رئيس الوزراء العراقى الاثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - ويزور الكاظمى واشنطن الاثنين فى إطار الجولة الرابعة من الحوار بين العراق والولايات المتحدة التى من المتوقع أن تصبح الأخيرة وتتركز على موضوع انسحاب القوات الأمريكية من الأراضى العراقية.

وأكد وزير الخارجية العراقى، فؤاد حسين، سابقا أن الكاظمى "سيناقش (مع بايدن) مجمل العلاقات العراقية الأمريكية، وبينها عدم الإبقاء على أى قاعدة أمريكية فى العراق".

وأضاف: "جولة الحوار ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكى من كافة الأراضى العراقية"، مشيرا إلى أن "الأمريكان يتواجدون فى معسكرات عراقية وليست أمريكية كما يقول ويصرح البعض".

وأفادت مصادر عدة أمس الخميس بأنه من المخطط إصدار بيان مشترك بين الطرفين عقب اللقاء فى واشنطن ينص على انسحاب القوات الأمريكية المشاركة فى الأعمال القتالية بالعراق، حتى نهاية العام الحالى مع انتقال الوحدات المتبقية إلى تنفيذ مهمات تدريب الجيش العراقى.