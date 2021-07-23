وزير الداخلية الفرنسى يدعو إلى اليقظة بعد تهديدات من تنظيم القاعدة

جدة - نرمين السيد - ودعا الوزير-فى تصريح أوردته قناة (فرانس 24) مساء اليوم الجمعة- إلى التحسب مع بدء جلسات المحاكمة فى هجمات 13 نوفمبر 2015، المقررة فى سبتمبر المقبل، لا سيما فى قاعة (باتاكلان) وستاد (دو فرانس)، مشيرا إلى أن هناك تعليمات جديدة بشأن السلامة سيتم توجيهها فى مرحلة لاحقة.

تأتى تحذيرات وزير الداخلية الفرنسى بعد أن نشر تنظيم (القاعدة) شريطا مصورا قبل أيام هدد فيه فرنسا ودعا إلى استهداف مصالحها.