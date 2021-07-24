مستجدات رزنامة التسجيلات الجامعية 2021 لحاملي شهادة البكالوريا 2021م

مستجدات رزنامة التسجيلات الجامعية 2021 ، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بجمهورية الجزائر، عن آخر مستجدات رزنامة التسجيلات الجامعية، للعام الدراسي الجامعي الجديد 2021/ 2022م، لطلاب وطالبات خريجي شهادة البكالوريا 2021م، حيث سيتم بدء التسجيلات، يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله، الموافق 27 جويلية للعام 2021م، الموافق 17 من شهر ذي الحجة للعام 1442هـ، وهو ما تم الإعلان عنه من خلال المنشور الوزاري، الصادر برقم 01، المؤرخ في شهر19 ذي القعدة 1442هـ، الموافق 29 جوان الماضي 2021م، وهو المنشور المتعلق بالتسجيل الأولي، وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد، للعام الجامعي الجديد 2021م/ 2022م.

مستجدات رزنامة التسجيلات الجامعية 2021

إضافة لما سبق كره، فإن وفق آخر مستجدات المنشور الوزاري، الصادر من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المتعلق بالتسجيل الأولى، نذكر أهم النقاط كالتالي:

أولًا من حيث عملية التسجيل الأولي، والنهائي سيكون بشكل حصري باستخدام النمط الرقمي، فوفق هذا النمط سيكون الدخول الجامعي للعام 2021/2022، سيتم تنظيم أبواب مفتوحة على الجامعة حصريًا، عن طريق الخط، كما يتم تفعيل آية الدفع الإلكتروني، لحقوق التسجيل، كذلك يتم إجراء التسجيلات النهائية عن بعد.

ثانيًا تم إدخال جملة من التعديلات على الشروط البيداغوجية، الخاصة بالقبول والتسجيل، في بعض التخصصات، بناء على رغبة الطلاب، وبعد عمل دراسة شاملة على الإدارة المركزية، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر.

كذلك وفق المنشور الوزاري، فإن التسجيلات الأولية، والتي انطلقت بعد ظهور نتائج البكالوريا 2021م، حسب الرزنامة التالية:

المرحلة الأولى من 27 وحتى 08 أوت 2021م، ستكون فترة التسجيل الأولية من 27 جويلية حتى 29 جويلية 2021م، ويليها فترة تأكيد التسجيل الأولية 30 حتى 31 جويلية 2021م، كذلك يليها فترة معالجة الرغبات من 01 حتى 08 أوت 2021م، في النهاية الإعلان عن نتائج التوجيه يوم 080 أوت 2021م.

يليها المرحلة الثانية من 09 أوت وحتى 16 أوت 2021م، ستكون فترة التسجيل الأولى، وإعادة التوجيه، وإجراء المقابلات بالفروع من 09 إلى 13 أوت 221م، يلي ذلك فتح أبواب الإيواء من 09 حتى 16 أوت 2021م، يتم فيها تقديم طلبات الإيواء عبر الخط، في النهاية لحالات الرسوب في المقابلات والاختبارات، وطلبات إعادة التوجيه من 11 إلى 16 أوت 2021م. كذلك المرحلة الثالثة هي التسجيلات النهائية، التسجيل النهائي من خلال الخط، من4 إلى 09 سبتمبر 2021م. في النهاية المرحلة الرابعة، وهي معالجة الحالات الاستثنائية، من 11 إلى 19 سبتمبر 2021م، وتشمل الحالات الاستثنائية، وأيضًا إعادة فتح بوابة الإيواء، والنقل، وفتح بوابة الخدمات الجامعية من4 حتى 18 سبتمبر 2021م.

في الختام تم تحديد تاريخ، 19 سبتمبر 2021م، ليكون آخر موعد للتسجيلات النهائية، للسنة الجامعية 2021م / 2022م، على مستوى كافة الجامعات المختلفة.