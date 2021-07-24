البرازيل تسجل أكثر من 108 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 108.732، مقابل 54517 الأربعاء و49.757 الخميس، ليبلغ العدد الإجمالى مستوى نحو 19.632 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 1.324 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 1.424 الأربعاء و1.412 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 548.340 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا فى البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.