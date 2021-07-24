المكسيك تسجل أكثر من 16 ألف إصابة و328 وفاة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد ارتفع إلى مليونين و726 ألفا و160 حالة، والوفيات إلى 237 ألفا و954 حالة.
وذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلى للوفيات قد يكون أعلى بنسبة 60% على الأقل من الرقم الرسمي.
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