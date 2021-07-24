زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب جنوب العاصمة الفلبينية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، أوضح المعهد "فى ساعة مبكرة من صباح الأحد "بالتوقيت المحلى"، إن توابع الزلزال كانت متوقعة من الزلزال التكتونى، الذى كان على عمق 116 كيلومترا.

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